In Duisburg entlaufener Hund ist krank und braucht Medizin

Duisburg. Eine Duisburgerin geht mit Hündin Elli spazieren. Ein Böller erschreckt das kranke Tier, Elli ergreift die Flucht. Seitdem ist sie verschwunden.

Lina Büren macht sich große Sorgen um ihre Hündin. Das Tier namens Elli ist nicht nur seit einigen Tagen verschwunden, sondern benötigt zudem spezielle Medikamente. "Elli hat eine Hautkrankheit, die bei Stress besonders hervorkommt", sagt Büren.

Dass die Hündin Reißaus nahm, geschah am 22. Januar. "Wir waren im Landschaftspark spazieren und gingen entlang der Emscher. An der Skateanlage haben Jugendliche dann Chinaböller gezündet." Das habe Elli so sehr erschreckt, dass sie wegrannte - angeleint war sie nicht. "Sie kennt die Gegend eigentlich sehr gut und verhält sich da normalerweise ganz entspannt", sagt Lina Büren.

Duisburger Tiersicherungsdienst hat Ellis Fährte aufgenommen

Das Tier wurde vor rund fünf Jahren aus Spanien adoptiert, "seitdem lebt sie bei uns". Die Krankheit führe dazu, dass sich der rötlich-weiße Epagneul Breton bei Stress blutig kratzt und beißt. "Sie hatte schon offene Pfoten und einen offenen Rücken", sagt Büren und erklärt, dass Elli aus diesem Grund auch aktuell kein Fell am Ende ihres Schwanzes hat.

Ein Spezialist vom Tiersicherungsdienst hilft bislang bei der Suche. Mit zwei Bluthunden nahm er im Landschaftspark Ellis Fährte auf. Sie führte zunächst in Richtung Ikea und Honigstraße, verlor sich dann aber in Untermeiderich, in der Nähe der neuen Moschee. "Es ist wahrscheinlich, dass sie dort von jemandem eingesammelt wurde. In der Gegend parken auch viele Lkw." Bürens Befürchtung: "Es ist auch nicht auszuschließen, dass Elli irgendwo festgehalten wird, da es überhaupt keine Sichtungen gibt."

Auf Facebook hat sie einen großen Suchaufruf gestartet und bittet auch andere Hundebesitzer, bei Tierarztbesuchen die Ärzte auf Elli hinzuweisen, "damit bei Neupatienten unbedingt der Chip ausgelesen wird". Wer das Tier gesehen hat oder andere Angaben dazu machen kann, kann sich bei Lina Büren telefonisch unter 0176/64398144 melden. (cst)