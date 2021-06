In Duisburg endet die Corona-Saison mit Haydns „Apotheker“

Duisburg. Beim letzten Philharmonischen Konzert der Corona-Saison in Duisburg steht eine halbszenische Aufführung einer Oper von Haydn auf dem Programm.

Das letzte Philharmonische Konzert der Corona-Saison 2020/21 trägt den passenden Titel „Der Apotheker“. Die Oper von Joseph Haydn wird am Mittwoch und Donnerstag, 30. Juni und 1. Juli, halbszenisch aufgeführt. Die Sängerbesetzung muss krankheitsbedingt geändert werden. Statt Piotr Micniski ist der polnische Bass Bartosz Szulc in der Philharmonie Mercatorhalle zu erleben, der diese Partie bereits am Teatr Wielki in seiner Heimatstadt Łódź gesungen hat. Zur Sänger-Riege, die unter Jan Willem de Vriend mit den Duisburger Philharmonikern auftritt, gehören außerdem Marina Zyatkova (Sopran), Alvaro Zambrano (Tenor) und Virpi Räisänen (Sopran).

Lebenspralle Charaktere und windungsreiche Intrigen machen die Handlung von Haydns Oper zum Vergnügen. Der Komponist griff dabei auf ein Libretto des großen Komödiendichters Carlo Goldoni zurück, dessen Handschrift trotz massiver Kürzungen klar zu erkennen ist. Dem alten Apotheker Sempronio sind die Verehrer seines Mündels Grilletta ein Dorn im Auge. Er möchte die junge Schöne nämlich am liebsten selbst zum Traualtar führen.

Auf der Bühne steht auch ein alter Fiat 500

Grilletta behagt diese Aussicht allerdings ganz und gar nicht. Sie hat sich schon des reichen Stutzers Volpino zu erwehren, dabei gehört ihr Herz doch längst dem schüchternen Apotheken-Gehilfen Mengone. Die Geschichte mündet natürlich in ein Happy End: Zwei Liebende finden zueinander – und zwei andere schauen in die Röhre.

Im Zentrum der halbszenischen Produktion steht ein klappriger Fiat 500, der zugleich als rollende Apotheke, Kräutergarten und Duschkabine dient. Mit diesem Gefährt fällt zugleich ein ironischer Blick auf die klischeebehaftete deutsche Italiensehnsucht, die sich in den 50er und 60er Jahren am „Teutonengrill“ von Rimini erfüllte. Der Niederländer Jan Willem de Vriend hat diese vergnügliche Fassung von Joseph Haydns Oper gemeinsam mit der Regisseurin Eva Buchmann erarbeitet.

Karten gibt es über die Theaterkasse 0203 283 62 100 sowie online unter www.duisburger-philharmoniker.de

