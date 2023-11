Kerstin Schöneis hilft ihren Kundinnen und Kunden in Duisburg auch bei ausgefallenen Näh-Projekten.

Nähschule In dieser Nähschule werden sogar Abiball-Kleider genäht

Duisburg In einer beliebten Duisburger Nähschule bekommen Kunden bei ihren Projekten Expertenhilfe. Alle Informationen zu Angeboten und Preisen.

Bei Kerstin Schöneis in der Nähschule im Duisburger Dellviertel sind der Kreativität wirklich nur wenig Grenzen gesetzt. Seit fast zehn Jahren greift sie großen und kleinen Näherinnen unter die Arme und hat ganz nebenbei damit ihren Traumberuf verwirklicht. „Ich bin immer gespannt, mit welchen Projekten die Kunden zu mir kommen. Wir haben schon Kitesurf-Segel selber genäht und auch Eislaufkostüme“, erzählt die Inhaberin begeistert.

Der Eislauf-Traum wurde übrigens von einem stolzen Opa angefertigt, der sich bei Kerstin Schöneis tatkräftige Unterstützung geholt hat. Die gibt es auf ganz unterschiedliche Art und Weise. „Ich habe keine festen Kurszeiten, bei mir kann man Module von je drei Stunden buchen“, erklärt die Fachfrau ihr Konzept.

Ein Blick in die Nähschule von Kerstin Schöneis. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Drei Stunden kosten 38 Euro, der Termin wird individuell festgelegt. Es gibt ferner eine Dreierkarte für 138 Euro, eine Fünferkarte für 218 Euro und wer sich ganz viel vorgenommen hat, der erwirbt gleich die Zehnerkarte für 357 Euro.

Ob die Nähschüler dann erst einmal die Grundlagen erlernen wollen, Hilfe bei der Übertragung von Schnittmustern benötigen oder Profikniffe abschauen möchten, ist völlig offen. Die Chefin ist gelernte Bekleidungsschneiderin, hat an der Modeschule in Mönchengladbach studiert und war 25 Jahre in der Branche tätig. Viel mehr geballte Fachkompetenz gibt’s wohl kaum.

Duisburger Nähschule freut sich über viele Stammkunden

Das wissen auch ihre Kunden und halten der Nähschule schon seit nahezu zehn Jahren eisern die Treue. „Ich habe Kundinnen, die haben als Kinder bei mir begonnen und machen mittlerweile wirklich ganz anspruchsvolle Stücke. Das ist schon toll, diese Entwicklung all die Jahre mitverfolgen zu dürfen.“ Seit mehreren Jahren reisen sogar zwei junge Mädchen eigens aus Florida an, um Zeit mit den Großeltern zu verbringen und um den Ferienkurs bei Kerstin Schöneis nicht zu verpassen.

Trotz aller Kundenbindung ist aber noch genügend Platz für neue Nähfreunde jeglichen Niveaus. Auch die, die nur auf der Suche nach neuen Projekten sind, können an der Dellstraße 7 vorbeischauen. „Ich habe hier auch schon fertige Materialpakete, die man kaufen kann. Je nach Fitnesslevel kann man dann einen Schal oder einen Turnbeutel locker in drei Stunden fertigstellen.“

Die Stunden finden in Vierergruppen statt, sodass man auch immer mal rechts oder links kurz nach Hilfe fragen kann. Wer Probleme mit seiner Maschine hat oder eine Einführung in die Overlock-Maschinen-Technik benötigt, der bucht eine Notfall-Nähstunde. Auch ganze Familien können gemeinsam loslegen, wie gesagt, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Informationen auch unter www.naehschule-dellviertel.de oder direkt telefonisch unter 0203/935 996 80.

