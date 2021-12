In diesen Duisburger Schulräumen werden Luftfilter eingebaut

In Schulräumen, deren Fenster sich nicht vollständig öffnen lassen, werden nun auch in Duisburger Schulen Luftreinigungsgeräte installiert.

Duisburg. Das Land hat Fördergelder für die Anschaffung von Luftfiltern für die Duisburger Schulen bewilligt. Diese Klassenräume werden damit ausgestattet.

Das Immobilien-Management Duisburg (IMD) hat sich auch am zweiten Förderprogramm des Landes NRW zur Beschaffung von Luftreinigungsgeräten beteiligt. Gefördert werden in dieser Runde die Beschaffung von 338 Luftreinigungsgeräten für gemeinschaftlich genutzte Räume in 27 Schulen, in denen sich die Fenster nicht vollständig öffnen lassen (Räume der Kategorie 2).

Auf Basis einer Befragung der Schulen wurden insgesamt rund 313.000 Euro beantragt und bewilligt. Im Dezember wurden bereits 85 Geräte ausgeliefert und installiert. Anfang Januar wird der Einbau fortgesetzt. „Ich freue mich sehr darüber, dass unser Antrag, der die Bedarfslage an den Duisburger Schulen abgebildet hat, zu 100 Prozent bewilligt wurde“, so IMD-Geschäftsführer Thomas Krützberg. „Luftfiltergeräte stellen in nicht oder nicht ausreichend zu lüftenden Räumen eine gute Ergänzung zu den anderen Hygienemaßnahmen dar. Das Einhalten der AHA-Regeln sowie das Stoßlüften bleibt zwingend und unvermeidbar.“

Zusammen mit den Fördergeldern in Höhe von 440.000 Euro aus der Fördermaßnahme des Jahres 2020 konnten nun insgesamt 438 Geräte für 56 Schulen beschafft werden.

