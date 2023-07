So könnte es morgens bald an weiteren Schulen aussehen – Monika Steck (l.) und Dagmar Kielczewski vom Verein Brotzeit bauen in der Abteischule in Duisburg das Frühstücksbuffet auf. Drei weitere Duisburger Grundschulen möchten ebenfalls in das Programm aufgenommen werden.

Duisburg. Der Verein „Brotzeit“ organisiert Kindern kostenlose Schulfrühstücke. Drei weitere Duisburger Grundschulen wollen nun Teil der Aktion werden.

Kein Schulkind soll im Unterricht hungern müssen – dieses Ziel verfolgt der Verein „Brotzeit“. Damit auch die Kinder satt werden, die zuhause kein Frühstück bekommen, bietet der gemeinnützige Verein kostenlose Frühstücksbuffets in Grundschulen an. In Duisburg profitieren von diesem Angebot bereits 19 Schulen. So werden 1100 Kinder versorgt. Schon zum neuen Schuljahr, welches im August startet, könnten drei weitere Grundschulen in das Programm aufgenommen werden, wie die Stadt Duisburg in einer Pressemitteilung ankündigte.

Beworben haben sich dafür die GGS Hans-Christian-Andersen in Meiderich, die GGS Lange Kamp in Beeck und die GGS Krefelder Straße in Rheinhausen.

Von den Schulen, die schon länger Teil der Aktion sind, sei das Feedback positiv, heißt es in einer Zusammenfassung. Die Schülerinnen und Schüler würden sich nicht nur über das Frühstück, sondern auch über die Aufmerksamkeit freuen, die sie von den ehrenamtlichen Frühstückshelfern des Vereins bekommen.

Zehn Duisburger Schulen sollen kostenloses Frühstück bekommen

Astrid Neese, Bildungsdezernentin der Stadt Duisburg, sieht in dem Projekt einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit in der Stadt. Ein gesundes Frühstück sei gerade für Kinder und Jugendliche eine Grundvoraussetzung, um im Unterricht konzentriert zu sein, so Neese.

Das Amt für Schulische Bildung plant, gemeinsam mit „Brotzeit“ das Frühstücksprojekt auf insgesamt bis zu zehn weitere Duisburger Schulstandorte auszubauen. Bereits seit 2013 unterstützt der Verein Grund- und Förderschulen in Duisburg dabei, Kinder mit einem ausreichenden Frühstück zu versorgen. Das Land NRW fördert das Projekt, die Lebensmittel spendet die Supermarktkette Lidl.

Das Problemthema Frühstück ist akut: Laut einer Studie aus dem Frühjahr, bei der bundesweit 1850 Lehrerinnen und Lehrer befragt wurden, kommt jedes dritte Kind morgens hungrig zur Schule.

Im Jahr 2022 habe sich die Situation nach Studien-Angaben nochmals verschärft. Kinder, die ohne Frühstück im Unterricht erscheinen, würden sich zur Hälfte nicht mehr am Unterricht beteiligen, Dreiviertel von ihnen könnten sich nicht konzentrieren und knapp 40 Prozent würden eher als krank und ungesund wahrgenommen, heißt es.

Die Nachfrage nach einem ausgewogenen Frühstück für Kinder an Duisburger Schulen schätzte das Amt für Schulische Bildung im Mai als „hoch“ ein. Mit Partnern wie dem Verein „Brotzeit“ werden deshalb Lösungen und Hilfen vorangetrieben.

Die Arbeit des Vereins „Brotzeit“, den Schauspielerin Uschi Glas 2009 gründete, funktioniert so: Die engagierten Frühstückshelferinnen und Frühstückshelfer bereiten am frühen Morgen in den Schulen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet vor: Sie schneiden Obst und Gemüse, bereiten Aufschnitt und Marmelade vor.

Häufig sind es Rentnerinnen und Rentner, die gerade aus dem Berufsleben ausgeschieden sind. Mit dem Frühstück füllen sie nicht nur den Magen der Schulkinder, sie haben außerdem ein offenes Ohr für die großen und kleinen Sorgen der Kinder.

>>Verein „Brotzeit“ nimmt Bewerbungen entgegen

Der Verein „Brotzeit“ ist immer auf der Suche nach weiteren Frühstückshelferinnen und Frühstückshelfern.

Alle Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es im Internet unter www.brotzeitfuerkinder.com.

