Impfzentrum Duisburg: Lageplan mit Parkplätzen und Co.

Das Test- und Impfzentrum befindet sich im Theater am Marientor in Duisburg.

Duisburg. Wo befinden sich am Duisburger Impf- und Testzentrum Parkplätze und Eingänge? Unser Lageplan hilft bei der Orientierung am Theater am Marientor.

Seit dem 8. Februar wird im Theater am Marientor geimpft. In dem Theater ist auch das Duisburger Testzentrum untergebracht. Die Eingänge befinden sich auf den gegenüberliegenden Seiten. Kostenfreie Parkplätze sind über eine Zufahrt an der Plessingstraße erreichbar. Außerdem können Autos im Parkhaus an der Heerstraße kostenlos abgestellt werden.

Um die Orientierung zu erleichtern, haben wir ein Lageplan vom Coronazentrum erstellt:

