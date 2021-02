Impfzentrum Duisburg: Das Wichtigste zur COVID-19-Impfung

Am 8. Februar öffnen in NRW die Impfzentren. Dann werden zunächst Menschen die 80 Jahre und älter sind geimpft. Wichtige Infos auf einen Blick.

Duisburg. Ab dem 8. Februar wird in Duisburgs Impfzentrum im TAM geimpft. Informationen zu Terminvergabe, Anfahrt, Öffnungszeiten und Impf-Reihenfolge.

Das Impfzentrum im Theater am Marientor (TAM) hatte die Feuerwehr Duisburg Ende 2020 in kurzer Zeit errichtet. Der Start verzögerte sich um etwa zwei Monate, weil ausreichend Impfstoff in vielen Ländern Europas fehlt(e). 53 Impfzentren in NRW öffnen am Montag, 8. Februar – auch das Duisburger Impfzentrum zählt dazu. Dort müssen Impflinge vier Stationen durchlaufen. Dieser Artikel beantwortet Fragen rund um das Impfzentrum und die Corona-Impfung in Duisburg und empfiehlt weitere Informationsangebote im Internet.

Wo ist das Impfzentrum in Duisburg?

Die Feuerwehr errichtete das Impfzentrum im TAM im Dezember 2020 in kurzer Zeit. In dem Gebäude befindet sich bereits seit Monaten auch das zentrale Corona-Abstrichzentrum von Stadt und Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein (KVNO).

■ Die Stadtverwaltung nennt die Einrichtung „Corona Center Duisburg“. Die Adresse: Theater am Marientor, Plessingstraße 20, 47051 Duisburg

Anfahrt: Mit Bus oder Bahn zum Impfzentrum

Die Redaktion gibt auf Anregung einer Leserin und in Abstimmung mit der DVG eine detaillierte Übersicht, wie Sie aus einzelnen Stadtbezirken beziehungsweise Ortsteilen am besten mit Bus und Bahn zum Impfzentrum kommen:

■ So erreichen Duisburger das Impfzentrum im TAM mit Bus und Bahn

Anfahrt: Gibt es Parkplätze für das Impfzentrum?

Die Stadt hat für das Impfzentrum den alten Parkplatz des St. Vincenz-Hospitals An der Papendelle mit circa 70 Parkplätzen angemietet. Von dort aus ist das Impfzentrum über einen etwa 300 Meter langen Fußweg zu erreichen.

Corona-Impfung in Duisburg: Wer wird zuerst geimpft?

Über die Reihenfolge entscheidet nicht die Stadt Duisburg, nicht das Land NRW. Die Reihenfolge legt die Ständige Impfkommission (STIKO) auf Bundesebene fest.

Zuerst werden wegen des erhöhten Infektionsrisikos Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft – in Duisburg seit dem 27. Dezember 2020. Auch viele Altenpfleger der Einrichtungen haben sich seither bereits impfen lassen. Die Impfungen von Mitarbeitern in den Krankenhäusern wurde in NRW und auch in Duisburg am 21. Januar abrupt gestoppt – dem Land fehlt der Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Ab dem 8. Februar sind die Über-80-Jährigen an der Reihe, die nicht in Heimen wohnen. In Duisburg leben mehr als 32.000 Menschen dieser Altersgruppe.

Nach Angaben der Stadt hatten in Duisburg bis zum Abend des 2. Februar 10.734 Personen die erste Dosis der Schutzimpfung erhalten und 4121 Personen bereits die zweite Dosis.

Wie melde ich mich zur Impfung an?

Die Anmeldung für eine Impfung in Duisburg läuft über die zentrale Telefonnummer der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) 11 61 17. Die Terminvereinbarung soll außerdem online möglich sein, auf der Internetseite der KVNO: https://termin.corona-impfung.nrw/home

Impflinge bekommen feste Termine für ihre beiden Impfungen zugewiesen (für den Aufbau einer Immunität sind zwei Impfdosen im Abstand von 21 Tagen nötig). Eine Terminbestätigung mit Impfunterlagen will die KVNO per E-Mail oder Post verschicken – in der Regel innerhalb einer Woche nach der Buchung bis spätestens vier Tage vor dem Impftermin.

Corona-Impfung: Was mache ich, wenn ich mich krank fühle?

Personen, die sich krank fühlen, werden nicht geimpft. Eine Kamera mit Sensoren misst am Eingang die Körpertemperatur.

Was wissen wir aktuell über die Zahl der Impfungen im Impfzentrum Duisburg?

Wie KV-Sprecher Christopher Schneider mitteilt, sind im Zeitraum vom 8. bis 28. Februar 5859 Termine online oder über das KV-Call-Center vergeben worden – 288 zum Start am kommenden Montag. Es seien Termine auf Grundlage der zugesagten Impfstoffmengen vergeben worden. Pro Woche sollen bis Anfang April in Duisburg grundsätzlich 1945 Impfdosen zur Verfügung stehen. Der Impfstoff für Zweitimpfungen wird laut KV in deren Zuständigkeitsbereich grundsätzlich zurückgehalten, um die vollständige Immunisierung sicherzustellen.

Wie viele Menschen sollen in Duisburg einmal geimpft werden können?

Etwa 4300 Impfungen könnten laut Planungen der Verwaltung und der Feuerwehr in Duisburg pro Tag durchgeführt werden – sofern ausreichend Impfdosen vorhanden sind. Corona-Krisenstab und Feuerwehr Duisburg rechnen so (Stand: 4. Februar):

Auf den 14 Impfstraßen im TAM könnten täglich 2500 Menschen geimpft werden. Die Impftaxen sollen bis zu 1000 Duisburger pro Tag aufsuchen, die nicht ins Impfzentrum kommen können. Darüber hinaus sind in Krankenhäusern weitere 800 Impfungen vorgesehen.

Es ist jedoch unklar, ab wann tatsächlich so viele Impfungen durchgeführt werden können. Dies hängt in erster Linie davon ab, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht.

Wann ist das Impfzentrum in Duisburg geöffnet?

Das Impfzentrum ist zum Start vorerst montags bis sonntags von 14 bis 20 Uhr für alle Impflinge mit Termin geöffnet.

Ab März sollen die Öffnungszeiten aber erweitert werden, da dann auch Erst- und Zweitimpfungen stattfinden. Dementsprechend sind offenbar auch schon jetzt Termine vergeben worden. Ursprünglich war geplant, dass im Impfzentrum sieben Tage die Woche von 8 bis 20 Uhr geimpft wird.

Wie lange dauert die Corona-Impfung?

Wie lange der gesamte Impfvorgang dauert, wird die Praxis zeigen müssen. Nach der eigentlichen Impfung ist ein 30-minütiger Aufenthalt im Ruhebereich vorgesehen.

Wer führt die Impfung durch?

Die Impfungen führen Ärzte und medizinisches Fachpersonal durch. Sie werden über die KVNO organisiert.

