Die Stadt Duisburg impft in der kommenden Woche unter anderem auch am Hauptbahnhof.

Impfaktionen Impfungen ohne Termin in Duisburg: Aktionen im Überblick

Duisburg. Am Hauptbahnhof und auf Wochenmärkten: Die Stadt Duisburg impft in der kommenden Woche bei Sonderaktionen weiter. Auch dezentrale Zweitimpfungen.

Bei den Sonderimpfaktionen in Duisburg stehen in der kommenden Wochen neben Erstimpfungen auch die ersten Zweitimpfungen an.

Nach Stadtangaben ist für die kostenlosen Erstimpfungen das Einmal-Vakzin der Firma Johnson & Johnson vorrätig. Die Erst- und Zweitimpfungen werden aber auch mit dem Impfstoff von Moderna durchgeführt. Wichtig: Ihre Zweitimpfung bekommen vor Ort nur die Personen, die auch bereits eine Erstimpfung mit einem mRNA Impfstoff an gleicher Stelle erhalten haben.

Impfaktionen in Duisburg: Die Termine im Überblick

Generell werden bei den Sonderaktionen Impfungen ohne Termin angeboten. Impfberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die sich ausweisen können. Die Verantwortlichen empfehlen die Mitnahme des Impfausweises.

Unabhängig von den dezentralen Impfaktionen besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos und ohne Termin, täglich von 8 bis 20 Uhr im Impfzentrum im Theater am Marientor impfen zu lassen. Je nach Verfügbarkeit würden die Impfungen mit dem Moderna oder Biontech erfolgen, teilte die Stadt mit. Eine freie Auswahlmöglichkeit bestehe nicht.

Die Termine in der kommenden in der Übersicht:

Montag, 9. August: Vorplatz (Portsmouthplatz) des Hauptbahnhofes, 12 bis 18 Uhr (Erstimpfung)

Dienstag, 10. August: Portsmouthplatz, 12 bis 18 Uhr (Erstimpfung), Hamborner Altmarkt, 8 bis 12 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung); Michaelsplatz in Wanheimerort, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Mittwoch, 11. August: Portsmouthplatz, 12 bis 18 Uhr (Erstimpfung); Universität Duisburg-Essen Gebäude LK, Lotharstraße 65, 13 bis 19 Uhr (Erstimpfung); Forum, 10 bis 14 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Donnerstag, 12. August: Portsmouthplatz, 12 bis 18 Uhr (Erstimpfung); Wochenmarkt Laar, Schillstraße, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung); Wochenmarkt Beeck, Marktplatz 1, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung); Kaufland Hochheide, Kirchstraße 96, 10 bis 16 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

Freitag, 13. August: Portsmouthplatz, 12 bis 18 Uhr (Erstimpfung); August-Bebel-Platz in Marxloh, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung); Spichernplatz in Untermeiderich, 8 bis 13 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung); Kaufland Hochheide, Kirchstraße 96, 14 bis 20 Uhr (Erst- oder Zweitimpfung)

