Impftermine: Sparkasse und Wohlfahrtsverbände wollen helfen

Duisburg. Die Sparkasse Duisburg hilft, über 80-Jährigen Termine für eine Impfung gegen das Coronavirus zu vereinbaren. Eine Aktion ist am Freitag geplant.

Die über 80-Jährigen in Duisburg dürfen sich nun gegen das Coronavirus impfen lassen. Viele haben aber noch keinen Termin. Ob im Call-Center der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein oder per Internet – es ist kaum ein Durchkommen oder mitten im Prozedere stürzt die Verbindung ab und man muss von vorne beginnen. Aber viele der älteren Menschen sind auch ohne Pannen von der Informationsflut und den technischen Voraussetzungen überfordert. Das hat die Sparkasse auf den Plan gerufen. Sie bietet Unterstützung bei der Impfterminvereinbarung an – mit dem Sparkassenbus.

Der steuert wöchentlich sieben Stadtteile an und erweitert in dieser Woche Woche seinen Service. So fährt ein weiterer Mitarbeiter mit, der sich nicht um die finanziellen Belange der Kunden kümmert, sondern direkt vor Ort die Impfterminanmeldung mit dem Kunden gemeinsam vornehmen werde, kündigt die Sparkasse an.

Außerdem bietet das Team der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit allen über 80-jährigen Kunden an, am Freitag, 5. Februar, zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr im Kuhlenwall Karree, Kuhlenwall 20 in der Innenstadt, für sie Impftermine zu vereinbaren. Kunden sollen dazu ihren Personalausweis, ihre Sparkassenkarte und, falls vorhanden, ihre E-Mail-Adresse oder die eines Angehörigen mitbringen.

„Natürlich sind auch wir abhängig davon, dass die Leitungen stehen und die Server nicht überlastet sind, aber wir gehen davon aus, dass die Systeme stabiler funktionieren“, sagt Vorstandsvorsitzender Joachim Bonn. Er findet: „Es ist nun mal eine außergewöhnliche Situation und logistische Herausforderung. Um die Pandemie in den Griff zu kriegen, müssen wir statt Kritik zu üben, gemeinsam nach Lösungen suchen, um die Impfquote spürbar zu erhöhen.“

23 Duisburger Seniorenbegegnungszentren als Ansprechpartner

Rat bei den Impfterminen bieten auch die 23 Seniorenbegegnungs- und Beratungszentren der Wohlfahrtsverbände an. Sie sind während des Lockdowns über die bekannten Telefonnummern im gesamten Stadtgebiet erreichbar. Die Kontaktdaten der Zentren gibt es auf www.total-lokal.de/city/duisburg/57/anschriftenteil.html