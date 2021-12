Impfen im Advent mit und ohne Termin geht in Duisburg weiter

Dr. Eun-Jo Park von der Praxis mit Herz in Duisburg-Neumühl impft an den beiden nächsten Adventssamstagen überwiegend mit Moderna.

Duisburg. Die so genannten Walk-In-Impfungen im Advent gehen weiter. Warum eine Ärztin in Duisburg-Neumühl um eine vorherige Terminvereinbarung bittet.

Impfen ohne Termin in der Adventszeit – die so genannten Walk-In-Impfungen bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gehen weiter. Dr. Eun-Jo Park von der Praxis mit Herz in Duisburg-Neumühl teilt mit, dass sie an den beiden nächsten Adventssamstagen (11. und 18. Dezember) jeweils von 9.30 bis 13 Uhr impfen wird, überwiegend mit Moderna.

Es handelt sich um einem mRNA-Impfstoff, der etwa Unter-30-Jährigen und Schwangeren nicht empfohlen wird. Damit niemand unnötig in der Warteschlange steht, bittet die Ärztin deshalb um eine vorherige Terminvereinbarung.

Am 4. Dezember hatte Eun-Jo Park nach eigenen Angaben rund 200 Impfungen nur mit Moderna durchgeführt – vor allem „Booster“. Weitere Infos gibt es telefonisch unter 0203 58 3356.

Die komplette KV-Liste mit offenen Impfungen, die auf Auskünften der Praxen beruht, ist auf https://coronaimpfung.nrw/impfaktionen abrufbar.

