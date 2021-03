Impf-Affäre: Duisburgs Hafenchef Staake entschuldigt sich

Duisburg. Duisburgs Hafenchef Erich Staake (67) hat sich bei der Corona-Impfung vorgedrängelt. Nun bittet der Vorstandsvorsitzende um Entschuldigung.

Duisburgs Hafenchef Erich Staake hat sich mit einer E-Mail an Journalisten dafür entschuldigt, sich bei der Corona-Impfung vorgedrängelt zu haben. Er bedauere „diesen Fehler“ sehr, schreibt der 67-Jährige darin. Staake rückt in der Stellungnahme auch von seiner Darstellung ab, es hätte berufliche Gründe dafür gegeben, gegen die Impfverordnung zu verstoßen.

Der Vorstandsvorsitzende der Duisburger Hafen AG, die dem Land NRW und der Stadt Duisburg gehört, war am 13. Januar und am 3. Februar in einem Duisburger Hewag-Seniorenheim mit Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft worden, obwohl er nach der Impfverordnung bis heute noch nicht an der Reihe wäre. Am Mittwoch hatte unsere Redaktion zudem berichtet, dass entgegen Staakes Behauptung, er habe Restimpfstoff gespritzt bekommen, kurz nach seiner Immunisierung in dem Seniorenheim sogar Impfdosen für Berechtigte gefehlt hatten.

Duisport-Vorstand Erich Staake zur Impfung: „Mein Verhalten war falsch“

In der Stellungnahme, die Staake am Donnerstagnachmittag von einer persönlichen E-Mail-Adresse aus abschickte, schreibt der Duisport-Vorstandschef:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, ich hätte versucht, mir unter Hinweis auf meine beruflichen Aufgaben unrechtmäßig Vorteile in der langen Reihe der Impfberechtigten zu verschaffen.

Bei der Wahrnehmung eines kurzfristigen Impftermins hat die Sorge um meine persönliche Gesundheit im Vordergrund gestanden.

Dienstliche Gründe haben hier keine Relevanz. Diesen Fehler bedaure ich sehr. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Mein Verhalten war falsch.

Mit freundlichen Grüßen Erich Staake“.

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link hatte die vorgezogene Corona-Impfung des Hafenchefs Erich Staake am Tag zuvor scharf kritisiert. Wer meine, „den Weg zur Spritze abkürzen zu können, schadet dem ohnehin angeschlagenen Vertrauen in der Bevölkerung massiv“, erklärte Link und bekräftigte: „Sich danach auch noch als Retter von wertvollen Impfdosen, die sonst weggeworfen würden, aufzuspielen: Da hört bei mir jedes Verständnis auf.“

Aus dem Umfeld des Duisport-Aufsichtsrates war am Mittwochabend zu hören, dass der Vorgang in der kommenden Sitzung auf die Tagesordnung kommen solle. Das Düsseldorfer Verkehrsministerium erklärte auf Anfrage am Mittwoch: „Wir kommentieren das nicht.“

Restimpfstoff? Stadt Duisburg widerspricht Hafenchef Erich Staake

