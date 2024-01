Illegales Autorennen: Fußgänger retten sich nur mit Sprung

Ein illegales Autorennen in Duisburg beschäftigt derzeit die Polizei – die Details.

Duisburg Bei einem illegalen Autorennen in Duisburg können sich Passanten nur mit einem Sprung vor den Rasern retten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein illegales Autorennen am Samstag, 6. Januar, beschäftigt aktuell die Polizei in Duisburg. Zwei Zeugen hatten von riskanten Fahrmanövern, aufheulenden Motoren und quietschenden Reifen gegen 15.45 Uhr am Hochemmericher Markt berichtet. Es handele sich um einen grauen Ford Mustang und einen weißen BMW.

Die Augenzeugen meldeten darüber hinaus unabhängig voneinander, dass sich zwei Passanten – ein Mann und eine Frau – vor dem weißen Auto mit einem Sprung zur Seite retten mussten, um nicht vom driftenden Fahrzeugheck erfasst zu werden. Das Duo blieb unverletzt, entfernte sich aber in unbekannte Richtung, noch bevor die Streifenwagen eintrafen. Die Polizei schrieben Strafanzeigen wegen des illegalen Autorennens.

Illegales Autorennen in Duisburg: Polizei sucht Zeugen

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet das Duo, das dem BMW einem Auto noch rechtzeitig ausweichen konnte, und weitere Zeugen, sich bei der Polizei telefonisch unter 0203 2800 zu melden.

