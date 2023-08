Ikea, Kaufland, Edeka: Streikaufruf – mit Folgen für Kunden?

Duisburg. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem mehrtägigen Streik im Handel auf. Edeka, Kaufland und Ikea in Duisburg betroffen. Was Kunden wissen müssen.

Die Gewerkschaft Verdi verstärkt den Druck auf die Arbeitgeber bei den laufenden Tarifverhandlungen im Handel und hat zu einem mehrtägigen Streik aufgerufen: Von Freitag, 18. August, und bis Dienstag, 22. August, sollen Beschäftigte etwa bei Edeka, Kaufland oder Ikea in Duisburg ihre Arbeit niederlegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

So richtet sich der Streikaufruf laut der Verdi-Mitteilung konkret an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Kaufland in Kaßlerfeld, Alt-Hamborn und Aldenrade, der Ikea-Filiale im Duisburger Norden, den Edeka-Märkten in Neudorf und Buchholz sowie für die Smyths-Toys-Filiale im Mercator Center.

Streik-Aufruf im Handel: Das sagen Kaufland und Edeka

Für Kundinnen und Kunden relevant: Zu Einschränkungen wird es wohl nicht kommen. Eine Edeka-Sprecherin bestätigt auf Nachfrage, dass die Filialen normal betrieben werden sollen. Auch Kaufland rechnet auf Anfrage der Redaktion nicht mit Einschränkungen. Bei Streiks in der Vergangenheit hatte auch das Einrichtungshaus Ikea weiter geöffnet. So hatte die Arbeitsniederlegungen einiger Mitarbeiter aber mitunter zu längeren Wartezeiten an den Kassen geführt.

Streikzug durch die Innenstadt in Duisburg geplant

Für Freitagmorgen ist eine Streikveranstaltung auf dem Burgplatz vor dem Rathaus geplant, teilt Verdi mit. Beginn ist um 10 Uhr, die Gewerkschaft rechnet mit bis zu 500 Teilnehmern. Ab 11.30 Uhr wird sich der Streikzug dann durch die Innenstadt zum Duisburger Hauptbahnhof bewegen, heißt es in der Ankündigung.

Hintergrund sind die bisherigen Angebote der Arbeitgeber, die die Gewerkschaft als unzureichend bezeichnet. „Anstatt die dringenden Bedürfnisse der Beschäftigten anzuerkennen, spielen die Arbeitgeber auf Zeit. Jetzt werden sie die Antwort direkt aus den Betrieben erhalten“, wird Martin Petig, Gewerkschaftssekretär für den Handel im Verdi-Bezirk Duisburg und am Niederrhein, in der Pressemitteilung zitiert.

Die Arbeitgeberseite hatte unter anderem eine Erhöhung von 150 Euro ab dem 1. August und eine Inflationsausgleichsprämie von 450 Euro im August sowie ein Mindeststundenentgelt von 13 Euro vorgeschlagen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 2,50 pro Stunde sowie ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro. Die Tarifverhandlungen werden am kommenden Freitag, 25. August, fortgesetzt.

