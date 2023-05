IHK: Deshalb blickt die Wirtschaft skeptisch in die Zukunft

Die Stimmung könnte besser sein: Viele Duisburger Unternehmen, hier das Gewerbegebiet Am Blumenkampshof in Kaßlerfeld, blicken mit Skepsis in ihre Zukunft.

Duisburg. Sinkende Energiekosten haben die Stimmung in der Wirtschaft nicht wie erwartet aufgehellt. Diese Gründe sieht dafür die Niederrheinische IHK.

Die Unternehmen in Duisburg und am Niederrhein blicken verhalten in die Zukunft. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK).

„Wir hatten gehofft, dass sich das Blatt mit den sinkenden Energiekosten wieder wendet. Doch es hakt wegen vieler Probleme: steigende Zinsen, fehlende Arbeitskräfte und zu viel Bürokratie. Unsere Unternehmen stehen unter Druck“, erläutert IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger.

Zwar verschaffe die günstigere Energie den Firmen Luft, gleichzeitig dämpfe aber die Inflation den privaten Konsum, Arbeitskräftemangel und Export-Flaute verursachten zusätzlichen Druck.

Konjunkturklimaindex verharrt unter dem langjährigen Mittelwert

Die gedämpfte Stimmung zu den Erwartungen für die künftige Geschäftslage der regionalen Wirtschaft spiegelt der IHK-Konjunkturklimaindex. Er steigt in der aktuellen Befragung zwar um fünf Zähler auf 103 Punkte im Vergleich zum Jahresbeginn, liegt aber noch immer deutlich unter dem langjährigen Mittel von 111 Punkten.

Seit Beginn des russischen Krieges und der Energiepreiskrise verschieben viele Unternehmen ihre Investitionen. Zu unsicher sind die Aussichten. Immerhin: Laut Umfrage will etwa ein Drittel der Betriebe in den kommenden Monaten wieder investieren, vor allem die Dienstleister. „Auffällig ist, dass Geld zuletzt besonders in den Umweltschutz geflossen ist, also in die Energie- und Wärmewende. In neue Produkte und Verfahren gehen aber kaum Mittel“, resümiert die Kammer.

Fachkräftemangel: Betriebe halten an ihrer Belegschaft fest

Fast 30 Prozent der Betriebe erwarten eine weitere Verschlechterung die Export-Zahlen. Laut IHK-Umfrage berichtet zudem jedes zwölfte Unternehmen von erhöhter Insolvenzgefahr. Der Fachkräftemangel sei der Grund, warum die meisten Unternehmen trotz steigender Personalkosten an ihren Mitarbeitenden festhalten.

„Die Betriebe sind auf gute Mitarbeiter angewiesen. Ohne Zuwanderung wird es nicht gehen. Allerdings sind die Abläufe in den deutschen Auslandskonsulaten und in den Ausländerbehörden oft nicht schnell genug. Hier müssen wir besser werden“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Dietzfelbinger.

Den vollständigen Bericht gibt es online unter www.ihk.de/niederrhein/konjunkturbericht.

