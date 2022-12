IG Metall wählt neuen Ersten Bevollmächtigten für Duisburg

Duisburg. Nach fast zehn Jahren an der Spitze des IG Metall-Bezirks Duisburg-Dinslaken hört Dieter Lieske auf. Das ist das neue Führungsduo der Metaller.

Zum Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Duisburg-Dinslaken ist am Donnerstagabend Karsten Kaus mit großer Mehrheit von der Delegiertenversammlung gewählt worden. Der 47-Jährige, bisher Geschäftsführer der benachbarten IG Metall-Geschäftsstelle Düsseldorf-Neuss, löst Dieter Lieske ab. Der Bissingheimer (64) hatte sich nicht erneut zur Wahl gestellt. Als Zweite Bevollmächtigte fungiert jetzt Susanne Kim (47), sie gehörte als Kassiererin bereits seit 2020 zum Führungsteam in Duisburg, das nun von drei auf zwei Köpfe verkleinert wird.

Karsten Kaus: In Duisburg entscheidet sich die Zukunft der Stahlindustrie

„Wir stellen uns in einem neuen Führungsduo den großen Aufgaben, die vor uns liegen“, sagt Kaus. Er führt mit rund 34.000 Mitgliedern nun eine der größten Geschäftsstellen der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. Das neue Team und die Mannschaft dahinter werde insbesondere um zukunftsfeste Perspektiven für die Stahlindustrie und deren Beschäftigte kämpfen, kündigt er an: „In unserer Region entscheidet sich die Zukunft der Stahlindustrie. Hier entscheidet sich, ob wir künftig in Deutschland noch Stahl herstellen werden.“

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Letztlich, so Kaus, „hängt davon auch die Zukunft der gesamten Region und ihrer gut bezahlten Industriearbeitsplätze ab“. Es komme entscheidend darauf an, dass der Wandel der Industrie nicht auf Kosten der Menschen in den Betrieben gehe. Dem Duo an der Spitze helfe ein starkes Team im DGB-Haus am Stapeltor und breite Unterstützung in den Betrieben, betont Susanne Kim. „Die IG Metall hat ihre Kraft hier in der Region immer aus den vielen Mitgliedern in den Betrieben und den vielen ehrenamtlich Aktiven gewonnen, die ihre Gewerkschaft stützen“, sagt sie. „Ich bin stolz, in dieser traditionsbewussten Region als Teil einer starken und kampfbereiten Gemeinschaft meinen Beitrag leisten zu dürfen“.

Susanne Kim, hier Anfang November beim Warnstreik bei Siemens Energy, rückt zur Zweiten Bevollmächtigten im IG Metall-Bezirk Duisburg-Dinslaken auf. Schon bisher war die 47-Jährige in der Geschäftsstelle am Stapeltor als Kassiererin tätig. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Dieter Lieske: Abschied nach 38 Jahren bei der IG Metall in Duisburg

Nach 38 Dienstjahren bei der IG Metall in Duisburg hat Dieter Lieske seine Position für den Generationswechsel zur Verfügung gestellt. Der gebürtige Recklinghäuser kam 1985 nach Duisburg, er hat den Kampf um Rheinhausen mitgekämpft und rückte 2013 an die Spitze der Duisburger IG Metall. „Er hat den Wandel der Industrieregion in vorderster Reihe erlebt und viele Kämpfe ausgefochten – immer zum Wohle der arbeitenden Menschen im Ruhrgebiet. Sein Herz schlägt für den Stahl und seine vielen tausend Beschäftigten in der Region. Wir alle haben ihm und seinem gewerkschaftlichen Engagement viel zu verdanken“, würdigte sein Nachfolger die Verdienste des Bissingheimers.

Der Gewerkschaft und ihren Beschäftigten wird Lieske aber weiter verbunden bleiben. Auf ihn warten neue Aufgaben im Stahlbüro der IG Metall, ehe er 2024 in den Ruhestand geht. „Ich gehe, aber ich gehe nicht ganz“, sagt Lieske, „ich bin dankbar für die vielen aufregenden Jahre in Duisburg und freue mich auf die neue Aufgabe. Auf meinen Schreibtisch liegen noch etliche Projekte, die ich jetzt endlich angehen kann.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg