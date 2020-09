IG Metall in Duisburg bestätigt Dieter Lieske bis 2023

Duisburg. Bis 2023 bleibt Dieter Lieske 1. Bevollmächtigter der IG Metall Duisburg/Dinslaken. Auch sein Stellvertreter Thomas Kennel wurde im Amt bestätigt.

Die neu konstituierte Delegiertenversammlung der IG Metall Geschäftsstelle Duisburg-Dinslaken hat Dieter Lieske als ersten und Thomas Kennel als zweiten Bevollmächtigten der Gewerkschaft bis 2023 im Amt bestätigt.

Die Versammlung, die ursprünglich schon im April stattfinden sollte, musste wegen des Corona-Lockdowns verschoben werden und fand am vergangenen Freitag unter Hygiene-Auflagen in der Glückauf-Halle in Homberg statt.

87,2 Prozent der Delegierten in Duisburg stimmen für Lieske

Dieter Lieske bekam 87,2 % der abgegebenen Stimmen bestätigt, Thomas Kennel sprachen 82 Prozent der Delegierten erneut das Vertrauen aus. Volker Kotnig, der seit sieben Jahre für die Finanzen der Geschäftsstelle verantwortlich zeichnet, kandidierte kurzfristig nicht erneu für das Amt des Kassierers. Damit dem neuen Ortsvorstand genügend Zeit bleibt,eine geeigneten Nachfolger für diese wichtige Funktion zu finden, steht Kotnig noch bis zum Ende des Jahres zur Verfügung. Im Anschluss an die Wahl der Geschäftsführer wählten die Delegierten weitere 19 ehrenamtliche Mitglieder in den Ortsvorstand, sowie Mitglieder für verschiedene Tarifkommissionen.

19 Ehrenamtliche Mitglieder des Ortsvorstandes gewählt

Ehrenamtliche Mitglieder des neuen Ortsvorstandes sind: Michael Andriejewski (ArcelorMittal), Peter Bachmann (Lemken GmbH), Heidi Batkowski (Duisburg Packing Logistic), Marcus Blittersdorf (Thyssenkrupp MillService & Systems), Horst Gawlik (Thyssenkrupp Steel Hamborn), Mehmet Göktas (Thyssenkrupp Steel Hüttenheim), Sandra Gutsch (Mercedes Benz AG), Norbert Keller (HKM), Ronald Kiel (Kokereibetrieb Schwelgern), Wolfgang Kleber (ArcelorMittal), Jürgen Kosmann (Clyde Bergemann), Dietmar Kühn (Grillo Werke AG), Tekin Nasikkol (TKS), Sezgin Oezen (Benteler Steel Tube), Andrea Randerath (TKS), Alina Schmiemann (Siemens Gas and Power), Ralph Winkelhane (HKM), Klaus Wittig (TKS), Dieter Zeien Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit / AGA / Senioren.

