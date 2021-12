IG Metall ehrt Jubilare für 70 und 75 Jahre Mitgliedschaft

Für sieben Jahrzehnte und mehr in der Gewerkschaft hat die IG Metall treue Mitglieder ausgezeichnet. Das Bild zeigt einige Jubilare mit einem Teil des Teams der Geschäftsstelle bei der Feierstunde.

Duisburg. Viele gehören der IG Metall schon seit 75 Jahre an: So würdigte der 1. Bevollmächtigte Dieter Lieske bei der Jubilarehrung verdiente Mitglieder.

Für 70- und 75-jährige Mitgliedschaft hat die IG Metall Duisburg-Dinslaken geehrt. Dazu lud die Gewerkschaft insgesamt 200 langjährige Gewerkschafter an zwei Abenden zur Feierstunde in die Gaststätte Opgen-Rhein in Walsum ein. Die große Zahl kam zustande, weil pandemiebedingt die Feier im vergangenen Jahr ausgefallen war.

Die Jubilare, viele von ihnen waren der Einladung mit Begleitung gefolgt, verbrachten einen unterhaltsamen Abend bei einem schönen Abendessen und genossen ein kleines Show-Programm.

Erste Beitrittskarte der Gewerkschaft aus dem April 1945

In seiner Laudatio hob der erste Bevollmächtigte, Dieter Lieske das jahrzehntelange Engagement der treuen Gewerkschafter sowie vor allem deren Lebensleistung hervor. Alle Jubilare haben als junge Menschen die Zeit des Nationalsozialismus erleben und oftmals erleiden müssen. Aus den Trümmern des 2. Weltkriegs mussten sie sich dann unter großen Entbehrungen ein neues Leben aufbauen.

Sie gehörten auch zu den ersten, die nach der Zerschlagung der Gewerkschaften durch die Nazi-Diktatur ihre damals verbotene Gewerkschaft, den Deutschen Metallarbeiterverband, als Industriegewerkschaft Metall wiederaufbauten und neu gründeten.

Ein Beleg dafür, dass den Arbeitnehmern die Neugründung ihrer Gewerkschaft ein tiefes Bedürfnis war, so Dieter Lieske, sei die erste Beitrittskarte der Gewerkschaft aus dem Monat April 1945, noch vor Kriegsende.

