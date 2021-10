IG Metall Duisburg/Dinslaken: Mammut-Jubilarehrung

Gewerkschaftssekretärin Selda Kilic begrüßte die Jubilar der IG Metall Duisburg/Dinslaken am Mittwoch in der Rheinhausenhalle.

Duisburg. Um alle ihre Duisburger Jubilare unterzubringen, verteilte die IG Metall die Ehrung auf zwei Tage. So lief die Feier in der Rheinhausenhalle.

Für zwei Nachmittage hatte die IG Metall Duisburg/Dinslaken die Rheinhausenhalle gebucht, um bei einer Mammut-Jubilarehrung langjährige Mitglieder zu ehren. Die Großveranstaltung war notwendig, weil die Feier im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste.

Der 1. Bevollmächtigte des Bezirks, Dieter Lieske und Gewerkschaftssekretärin Selda Kilic begrüßten die altgedienten Metaller in der Rheinhauser Halle zu Feierstunde, für die am Dienstag auch Oberbürgermeister Sören Link Zeit fand. Am Mittwoch kam Bürgermeister Sebastian Ritter (Grüne) als Vertreter der Stadt mit Angelika Wagner, Vorsitzende der DGB-Region Niederrhein. Die Festrede hielt Susanne Kim, Geschäftsführerin und Kassiererin der IG Metall Duisburg/Dinslaken.

35 Metallerinnen und Metaller sind bereits seit 75 Jahren in der Gewerkschaft

Insgesamt würdigte die Gewerkschaft 2025 Mitglieder, die zwischen 25 und 75 Jahren der IG Metall die Treue gehalten haben. Sie verteilen sich im Einzelnen auf 613 Männer und Frauen, die seit 25 Jahren dabei sind, 1659 haben seit 40 Jahren den Mitgliedsausweis, 1084 Metallerinnen und Metaller sind seit 50 Jahren dabei, 445 schon seit 60 Jahren. Auf 70 Jahre Mitgliedschaft blicken 184 Duisburger und Dinslakener zurück, 35 weitere erleben sogar den 75. Jahrestag ihres Beitritts. Für alle, die 70 und mehr Jahre der Industriegewerkschaft angehören, soll es im November noch eine gesonderte Feierstunde geben.

