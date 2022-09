„Ideal für Einsteiger“: Wagner-Oper vor Premiere in Duisburg

Duisburg. Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ ist an mehreren Terminen im Theater Duisburg zu sehen. Was das Publikum erwartet.

„Eine ganz neue Sicht“ auf Richard Wagners Musikdrama „Der fliegende Holländer“ verspricht die Deutsche Oper am Rhein vor der Premiere in Duisburg. Die Aufführung am Sonntag, 2. Oktober, ist der erste von sechs Terminen, an denen die Neuinterpretation des Opern-Klassikers im Theater zu sehen ist.

Auch für Einsteiger sei es „genau die richtige Oper“, findet der musikalische Leiter Patrick Lange. „Als frühestes Werk im großen Wagner-Kanon ist ‚Der fliegende Holländer‘ von einer gewissen Leichtigkeit geprägt – einer Leichtigkeit mit dramatischen Ausbrüchen. Mit seiner dramaturgischen Stringenz entfaltet es gerade zum Schluss eine ungeheure Sogwirkung.“

Vasily Barkhatov inszeniert „Der fliegende Holländer“ im Theater Duisburg

Die Handlung in Kürze: Der Fliegende Holländer zieht Senta schon früh in seinen Bann. Er ist der Held ihrer Kindheit, eine Traumfigur, ihre Glücksoase, zu der sie immer wieder zurückkehren kann. Mit der Zeit wird sie Teil seiner Geschichte: Ist sie die Frau, die ihm treu sein wird und somit von seinem Fluch befreien kann, ewig und unsterblich über die Weltmeere segeln zu müssen?

„Mich fasziniert die aufrichtige, pure Romantik ihrer Liebe“, sagt der russische Regisseur Vasily Barkhatov. „Sentas obsessive Hingabe an den Fliegenden Holländer ist letztlich die Flucht in eine Fantasiewelt, weg von ihren realen Bindungen, die sie durch ihr zerrüttetes Elternhaus seit ihrer frühesten Kindheit als instabil erlebt. Mit ihrer heroischen Bereitschaft, den Holländer zu erlösen, will sie ihrer Umgebung auf extreme Art beweisen, dass eine treue, lebenslange Beziehung möglich ist.“

