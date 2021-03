Kimberly Kamminga aus Duisburg performt in der neuen RTL-Show „I Can See Your Voice“.

TV-Show „I Can See Your Voice“: Duisburgerin nimmt an RTL-Show teil

Duisburg. Auf RTL startet am Dienstag die neue Musik-Comedyshow „I Can See Your Voice“. Die Promis mächtig verwirren wird dabei eine junge Duisburgerin.

Sieht man jemandem an, ob sie oder er singen kann – ohne die Stimme je gehört zu haben? Die neue Musik-Comedyshow „I Can See Your Voice“ auf RTL versucht, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Am Dienstag, 30. März, um 20.15 Uhr stellt die Duisburgerin Kimberly Kamminga das prominente Rateteam mit ihrem Gesang auf die Probe.

„Ich singe sehr viel und oft“, sagt die 29-Jährige aus Walsum. Ob sie dabei während der Autofahrt oder unter der Dusche jeden Ton trifft, bleibt bis Dienstag ihr großes Geheimnis. Denn in fünf Spielrunden müssen Musik-Stars und ein Superfan mit Gespür, Menschenkenntnis und durch Hinweise versuchen, den einen talentierten Sänger unter sieben Kandidaten zu finden.

„I Can See Your Voice“: Joachim Llambi gehört zum Rateteam

Doch egal ob Sängerin oder Schwindlerin – die Automobilverkäuferin aus Duisburg steht gerne auf der Bühne: „Ich bin eine Rampensau und nutze jede Möglichkeit, die Menge zu unterhalten.“ In Vorbereitung auf die Show haben alle Kandidaten ein Stimmtraining mit Juliette Schoppmann erhalten. „Das war sehr aufregend“, erzählt die passionierte Tänzerin.

Moderiert wird das Show-Spektakel, das ursprünglich aus Südkorea stammt, von Allzweckwaffe Daniel Hartwich, der bei RTL auch durch die Tanzshow „Lets Dance“ und das Dschungelcamp führt. Zum unterstützenden prominenten Rateteam zählen in der ersten Sendung etwa Oliver Pocher, Victoria Swarovski oder Ilka Bessin. Lokalkolorit versprüht das Format auch in einer der nächsten Folgen: Dann wird der Duisburger Joachim Llambi zur Spürnase für Gesangstalente.

„I Can See Your Voice“: Das Prinzip der Show

Runde für Runde wird ein Kandidat verabschiedet, von dem der Musik-Star und ein Superfan glauben, dass er nicht singen kann. Die Ausgeschiedenen performen dann auf der „Bühne der Wahrheit“: Hat das Rateteam einen Hochstapler mit schiefer Stimme ausgemacht oder einem großartigen Gesangstalent den Laufpass gegeben? Die Antwort und Gesangseinlagen der Duisburgerin Kimberly Kamminga gibt es am Dienstag.