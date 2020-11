An Rhein und Ruhr. An einer Solinger Schule wird Hybrid-Unterricht trotz Verbots getestet. Andere Städte signalisieren Unterstützung und Interesse am Solinger Weg.

Das deutliche „Nein“ aus dem Landesschulministerium zum „Solinger Weg“ für die Schulen hallt in der Stadt nach. Und viel Kritik an dem Verbot kommt auch aus anderen Städten in NRW, die das Modell des Hybrid-Unterrichts damit allerdings nicht. Kritik am Beharren der Landesregierung kommt auch aus Krefeld. Der dortige Stadtdirektor Markus Schön plädiert dafür, Schulen in der aktuellen Situation mehr organisatorische und pädagogische Freiheit zu gewähren. Angesichts künftig womöglich weiter steigender Corona-Fallzahlen bräuchten Schulen einen größeren eigenen Gestaltungsfreiraum bei der Entwicklung von angepassten Unterrichtsmodellen, so Schön weiter. In Krefeld wollen sich Stadtverwaltung, Vertreter der Schulen, Schulaufsicht fortan wöchentlich auf einer Digitalkonferenz zur Lage austauschen. Eine erste Konferenz fand jetzt statt.

Er habe deutlich den Wunsch vernommen, dass die Schulen eine flexible Unterrichtsgestaltung wünschen, berichtete Schön. Der Bedarf sei unterschiedlich; für jüngere Schüler, insbesondere im Grundschulbereich, stehe die Sicherstellung der Betreuung obenan.

Duisburger Oberbürgermeister würde Solinger Modell gerne übernehmen

Auch Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link bedauert, dass das Solinger Modell verboten wurde. Dieses sei auch für Duisburg, wo die Coronazahlen hoch sind, angedacht worden. „Aktuell bleibt uns daher nur die Möglichkeit, den Unterrichtsbeginn zeitversetzt starten zu lassen, um so die notwendige Entzerrung der Schülerinnen und Schüler in den Schulbussen und auf dem Schulgelände zu erreichen“, so Link.

Die Bedingungen für einen durchgehenden Präsenzunterricht würden zunehmend schwierig, dieser alleine könne in Pandemiezeiten nicht mehr der richtige Weg sein. „Es ist besorgniserregend, dass es keinerlei Alternativen oder wenigstens Handlungsspielraum für die Kommunen mit hohen Inzidenzwerten gibt“, sagt der Oberbürgermeister. „Da wünsche ich mir, dass das Land noch einmal nachdenkt - zum Wohle der Schülerinnen und Schüler.“

In der ersten Woche nach den Herbstferien waren 13.590 Schüler in Quarantäne

In der ersten Woche nach den Herbstferien haben sich coronabedingt zwischenzeitlich 13.590 Schüler und 1287 Lehrer in Quarantäne befunden. Das geht aus den jüngsten Zahlen des NRW-Schulministeriums zum Stichtag 28. Oktober hervor. Am Präsenzunterricht in den Schulen konnten hingegen zu diesem Zeitpunkt mehr als 1,9 Millionen Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Die Statistik beruht auf einer Umfrage mit Rückmeldungen von 89,9 Prozent der öffentlichen Schulen. Summierte Zahlen seit dem Start des Schuljahres liegen nicht vor, hieß es aus dem Ministerium.

Ende September, zweieinhalb Wochen vor den Ferien, war bei der Umfrage herausgekommen, dass sich zu diesem Zeitpunkt über 18.000 Schüler und 1700 Lehrer in Quarantäne befunden hatten. In der ersten Woche nach den Herbstferien fand im Detail an 98,4 Prozent aller Schulen regulärer Unterricht statt, keine Schule war vollständig geschlossen, an 68 Schulen (1,6 Prozent) gab es Teilschließungen. 96,1 Prozent der Lehrer konnten Präsenzunterricht durchführen, 0,8 Prozent (1287) Lehrer waren in Quarantäne, während 0,2 Prozent (367) Lehrkräfte mit Corona infiziert waren. Bei den Schülern hatten zu dieser Zeit 1808 von ihnen eine Corona-Infektion.