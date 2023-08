Tier in Not

Tier in Not Hund Sammy: Freundlicher Musterschüler mit zwei Gesichtern

Duisburg. Das Tierheim Duisburg sucht für Hund Sammy ein neues Zuhause. Er gilt als freundlich und aufgeschlossen. Es gibt aber einen großen Haken.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Hund Sammy. In der Einrichtung gilt der große Vierbeiner als Musterschüler, es gibt jedoch ein großes Aber.

Als „aufgeschlossen“ und „freundlich“ gegenüber Menschen beschreiben die Mitarbeiter Sammy. Er liebt ausgiebige Spaziergänge und die Arbeit mit seinen Bezugspersonen. Mit ihnen trainiert er Alltagssituationen wir Busfahren und Restaurantbesuche und geht in die Hundeschule.

„Durch einen grauen Star ist Sammys Sehkraft extrem eingeschränkt, deswegen müssen seine Begleitpersonen ihn sicher führen, falls er eine stressige Situation mal nicht richtig einordnen kann“, ergänzt das Tierheim in der Beschreibung. Deshalb benötige die Fellnase eine klare Ansprache und eine sichere Führung. Mit Artgenossen ist Sammy gut verträglich.

Der Haken: So problemlos verhält sich der Hund nur im Tierheim. „Tierheim. Sobald er in eine häusliche Umgebung einzieht, passiert es, dass er seine Bezugspersonen in aggressiver Weise angeht und dabei auch schon teilweise schwer verletzt hat“, berichten die Experten. Ein direkter Auslöser für das Verhalten konnte bislang nicht gefunden werden.

Sammy kann deswegen nur an Leute vermittelt werden, die bereits Problemhundeerfahrung haben. Außerdem sollten seine neuen Besitzer kein Problem damit haben, dass der Vierbeiner die ersten Wochen – auch in häuslicher Umgebung – dauerhaft einen Maulkorb tragen muss.

Das Duisburger Tierheim sucht ein neues Zuhause für Sammy

Wer sich für Sammy interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

