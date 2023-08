Hund Caruso kippt beim Laufen um: Lange Zeit wurde der Vierbeiner in einer engen Transportbox gehalten. Nun sucht das Tierheim Duisburg ein Zuhause für das Tier.

Verwahrloste Tiere Hund lebte in Transportbox: Caruso (13) kann kaum laufen

Duisburg. Hund in Not: Lange musste Caruso in einer engen Transportbox leben. Beim Laufen kippt er um. Jetzt sucht das Tierheim Duisburg ein neues Zuhause.

Dieser Notfall aus dem Tierheim in Duisburg geht ans Herz: Vor rund einer Woche hat das Veterinäramt einen verwahrlosten Hund beschlagnahmt und der Einrichtung übergeben. Das 13 Jahre alte Tier sei über einen längeren Zeitraum in einer engen Transportbox in der Wohnung gehalten worden. Die schlechten Bedingungen haben Spuren hinterlassen: Der Hund kann kaum noch laufen.

In den sozialen Netzwerken hat das Tierheim ein Video veröffentlicht. Es zeigt den Hund kurz nach seiner Ankunft. Immer wieder stolpert Caruso, das Tier kann sich nicht aufrecht halten und kommt ins Wanken. „Die Muskulatur hat sich zurückgebildet“, sagt Lutz Kaczmarsch über den Senior, der in der Transportbox nicht mal aufrecht stehen konnte. „Der Hund ist auch stark unterernährt“, ergänzt der Tierheimleiter.

Hund in Transportbox gehalten – Tierheim mit Hilferuf

Aktuell wird das Tier bei einer privaten Pflegestelle aufgepäppelt. Mit Blick auf Parasiten und in seinem Zustand sei die Unterbringung im Tierheim zu gefährlich, erklärt Kaczmarsch. Caruso ist fast blind und wahrscheinlich taub. Zusätzlich soll er weder ausreichend Futter noch Wasser bekommen haben. „Ich weiß nicht, wie lange der Hund noch existiert hätte.“

Dass der Hund verwahrloste, sei dem Besitzer, einem älteren Mann, wohl nicht bewusst gewesen. „Er war nicht mehr in der Lage, mit dem Hund raus zu gehen.“

Der Tierheimleiter kann nicht nachvollziehen, warum niemand etwas sagte. Die Verwandtschaft und Nachbarn sollten mit Blick auf das Tierwohl stets aufmerksam sein und einschreiten, wenn Halter nur noch eingeschränkt erkennen, dass es dem Tier in seiner Obhut schlecht geht, appelliert Kaczmarsch.

Verwahrloste Tiere – Tierheim spricht von immer mehr Fällen

Der Tierheimleiter ist besorgt: „Solche Fälle nehmen zu. Viele Hunde kommen in einem verwahrlosten Zustand zu uns.“ Erst vor wenigen Tagen sei erneut ein schwieriger Fall eingetroffen. Sprechen möchte der Tierheimleiter über den Zustand noch nicht.

Das Tierheim in Duisburg erlebt immer mehr Fälle mit verwahrlosten Tieren, sagt Leiter Lutz Kaczmarsch. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die erste Unsicherheit habe Caruso mittlerweile abgelegt: „Die ersten zwei Nächte hat er durchgebellt.“ Seine Entwicklung mache Hoffnung: Für sein Alter sei das Blutbild akzeptabel, wenngleich durch die Mangelversorgung eine Blutarmut festgestellt wurde. Caruso frisst gut und zeigt sich lebensfroh und neugierig. Er sei sehr anhänglich und menschenbezogen, beschreibt das Tierheim.

Für den Hundesenior wird bald auch ein neues Zuhause für einen glücklichen Lebensabend gesucht. Aufgrund seiner eingeschränkten Beweglichkeit wird er weiterhin Physiotherapien brauchen. Er möchte zwar keinen Marathon laufen, müsse aber regelmäßig bewegt werden. „Auch seine Verlustängste bereiten ihm großen Stress, wenn er alleine bleibt, sodass es in seinem neuen Zuhause im Idealfall nicht dazu kommt“, teilt das Tierheim mit.

>> Das Tierheim Duisburg sucht ein Zuhause für Caruso

Wer sich für Caruso interessiert , sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090. Aufgrund der Kosten für die Physiotherapie freut sich das Duisburger Tierheim über Unterstützung . Spenden können per PayPal (geschaeftsstelle@duisburger-tierheim.de) an das Tierheim gerichtet werden.

. Spenden können per PayPal (geschaeftsstelle@duisburger-tierheim.de) an das Tierheim gerichtet werden. Es gibt auch ein eingerichtetes Sonder-Konto für „Alte und kranke Tiere“: Tierschutzzentrum Duisburg e. V., IBAN: DE32 3505 0000 0205 0049 06, BIC: DUISDE33XXX.

