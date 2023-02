Hund läuft auf Gehweg, Radfahrer stürzt – Halter geht weiter

Bei einem Unfall mit einem Hund in Duisburg-Hamborn wurde ein Fahrradfahrer verletzt.

Duisburg. Ein Fahrradfahrer (60) hat sich bei einem Sturz verletzt. Ihm war ein Hund in die Quere gekommen. Die Polizei sucht den Halter. Die Details:

Nach einem Unfall in Alt-Hamborn, der durch einen Hund verursacht wurde, sucht die Polizei den Hundehalter und Zeugen des Unfalls.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 7. Februar, gegen 16 Uhr an der Buschstraße. Da ging der Hundehalter dort mit dem Vierbeiner an einem Autohaus Gassi. Der Hund soll plötzlich auf den Gehweg gelaufen sein, und ein 60 Jahre alter Radfahrer musste stark bremsen. Der Mann stürzte und verletzte sich – der unbekannte Hundehalter setzte seinen Weg laut Polizei einfach fort.

Das Verkehrskommissariat 21 bittet den Unbekannten sowie Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter 0203 2800 zu melden.

