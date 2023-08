Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Hündin Minerva.

Tierheim Duisburg Hund in Not: Wer schenkt diesen traurigen Augen ein Zuhause?

Duisburg. Das Tierheim Duisburg sucht für Staff-Mix Minvera ein Zuhause. Die Hündin gilt als anhänglich. Warum Menschen mit Hundeerfahrung gesucht werden.

Das Tierheim in Duisburg sucht ein neues Zuhause für Hündin Minerva. Der Staff-Mix ist zirka drei Jahre alt und kam aus schlechter Haltung in die Einrichtung. Das Weibchen wird von den Mitarbeitern als „sehr menschenoffen“ und „anhänglich“ beschrieben.

„Als sie uns kam, hatte sie noch eine kleine Überraschung im Bauch“, teilt das Tierheim mit. Minerva war trächtig und hat ihre Welpen im Tierheim zur Welt gebracht. Die Jungtiere sind bereits alle vermittelt, nur noch die liebevolle Mama, die eine große Leidenschaft für Wasser hat und den Hundepool im Tierheim liebt, sucht noch ein Zuhause für immer.

Menschen mit Hundeerfahrung werden gesucht

„Ihren Gassigängern gegenüber zeigt sie sich treu und freut sich, wenn sie zum Spaziergang abgeholt wird“, heißt es in der Beschreibung. Manchmal könne sie aber auch „dickköpfig“ sein und neige bei Frust an der Leine zu Hysterie. Das äußere sich durch laut kreischendes Bellen, zum Beispiel, wenn das Weibchen einen kleinen pöbelnden Hund sieht. „Dieses kann man aber gut regulieren, sofern der Hundeführer sicher agiert und auftritt. Ansonsten übernimmt sie bei Unsicherheit sofort die Kontrolle“, erklären die Verantwortlichen.

Für ihr zukünftiges Zuhause wünscht sich das Tierheim deshalb Hundeerfahrung. „Auch die Auflagen zur Haltung eines §3-Hundes müssen erfüllt sein“, erinnert die Einrichtung. Aufgrund ihrer „ungestümen Art“ ist das Zusammenleben mit Kleinkindern nicht gewünscht, auch ein Haushalt ohne Katzen wird gesucht. „Wir wünschen uns konsequente und täglich aktive Hundemenschen“, erklärt das Tierheim.

Das Tierheim sucht ein Zuhause für Hündin Minerva

Wer sich für Minerva interessiert, sendet bitte einen ausgefüllten Interessentenfragebogen, der auf www.tierheimduisburg.de als Download zur Verfügung steht, an das Tierheim – zum Beispiel per Mail an info@duisburger-tierheim.de. Weitere Infos gibt es montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr telefonisch unter 0203 93 55 090.

