Neukirchen-Vluyn/Duisburg. Malteser „Wuffy“ ist verschwunden: Offenbar ist der Hund einer Duisburgerin aus einem geparkten Auto gestohlen worden. Polizei sucht Zeugen.

Hund einer Duisburgerin aus geparktem Auto gestohlen

Ein Diebstahl dürfte am Dienstagabend ein wahrer Schock für eine 44-jährige Duisburgerin gewesen sein: Ihr Malteserhund „Wuffy“ ist in Neukirchen-Vluyn am Niederrhein aus ihrem geparkten Auto gestohlen worden.

Die Duisburgerin hatte gegen 18 Uhr ihren schwarzen Mini mit Mülheimer-Kennzeichen auf einem Parkplatz an der Inneboltstraße in Vluyn vor einem Kosmetiksalon abgestellt. Als sie nach 15 Minuten zurückkehrt sei, habe von dem Hund jede Spur gefehlt.

„Wuffy“ ist weg: Keine Aufbruchsspuren am Auto

Die Ermittler gehen von einem Diebstahl aus. Möglicherweise sei das Auto nicht abgeschlossen gewesen, da an dem Fahrzeug keine Aufbruchsspuren entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilt, trug der Hund kein Halsband und hört auf den Namen „Wuffy“.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neukirchen-Vluyn unter 02845 30920 zu melden.