Hund aus Duisburg fährt alleine mit Zug nach Leipzig

Ein Duisburger Hund in einem Zug hat in Leipzig einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Duisburg. Ein einsamer Hund aus Duisburg hat in einem Zug im Hauptbahnhof Leipzig einen Polizeieinsatz ausgelöst. Dahinter steckt eine kuriose Geschichte.

Weil er allein in einem Zug unterwegs war, hat ein Hund aus Duisburg bereits am Freitag der vergangenen Woche einen Polizeieinsatz im Leipziger Hauptbahnhof ausgelöst.

Die Geschichte dahinter ist kurios: Hund und Herrchen waren eigentlich gemeinsam in einem Intercity unterwegs. Einen Halt am Bahnhof Wittenberg in Sachsen-Anhalt wollte der 64 Jahre alte Duisburger für eine Raucherpause nutzen.

Unglücklicherweise rollte der Zug jedoch ziemlich bald weiter – ohne den 64-Jährigen, aber mit seinem Hund und seinem Gepäck. Bereits vor der Ankunft des IC in Leipzig hatten Fahrgäste die Bundespolizei über herrenloses Gepäck im Zug informiert.

Bundespolizei-Einsatz in Leipzig wegen Hund aus Duisburg

Als die Einsatzkräfte deshalb am Hauptbahnhof in den Zug gingen, entdeckten sie den rumänischen Hütehund verängstigt unter dem freien Sitzplatz seines Herrchens.

Es dauerte eine halbe Stunde, bis die Bundespolizisten das Vertrauen des Hundes gewinnen konnten und ihn mit auf die Wache nehmen konnten. Dort wartete er dann auf den 64-Jährigen, der in der Zwischenzeit mit einem anderen Zug nach Leipzig reiste.

Nach Berichten der Bundespolizei in Leipzig soll die Freude über das Wiedersehen auf beiden Seiten groß gewesen sein.