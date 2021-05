Hotspot-Impfungen gehen in Duisburg im Westen weiter

In Duisburg-Marxloh gab es bei den Hotspot-Impfungen an zwei Tagen einen sehr großen Andrang.

Duisburg. Die Hotspot-Impfungen gehen am Donnerstag im Duisburger Westen weiter. Das Angebot richtet sich erneut an Bewohner aus drei Stadtteilen.

Die Hotspot-Impfungen gehen am Donnerstag im Duisburger Westen weiter. Dort können sich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr die Bewohner der Stadtteile Rheinhausen-Mitte, Bergheim und Hochemmerich impfen lassen.

Für die Sonderimpfungen baut die Stadt nach eigenen Angaben auf dem Glückauf-Platz an der Schwarzenberger Straße Zelte auf, ein Bus der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) soll als Wartebereich dienen.

Hotspot-Impfungen: Riesenandrang in Duisburg-Marxloh

Bereits am Montag und Dienstag hatte die Stadt in Marxloh erste Impfungen für Bewohner sozial benachteiligter Hochinzidenz-Viertel durchgeführt. Der Andrang vor Ort war riesig. An den zwei Tagen konnten nach Stadtangaben rund 2400 Impfungen mit dem Einmal-Vakzin der Firma Johnson & Johnson durchgeführt werden. 3800 Impfdosen hatte das Land NRW der Stadt in einem Sonderkontingent zugewiesen.

Mit 1400 Dosen aus dem Sonderkontingent wird nun auch im Bezirk Rheinhausen geimpft. Nach den Erfahrungen vom Wochenbeginn weist Stadtsprecher Jörn Esser darauf hin, dass es am Donnerstag vor Ort zu längeren Wartezeiten kommen könne.

An der Warbruckstraße in Marxloh hatten sich die ersten Impflinge bereits um 4.30 in die Warteschlange gestellt. Die Schlange zog sich zwischenzeitlich um einen gesamten Häuserblock.

Corona-Infektionen: Bezirk Rheinhausen stark betroffen

Der Duisburger Krisenstab orientiert sich bei den Hotspot-Impfungen an einem Pilotprojekt aus Köln. Die Impfwilligen müssen demnach keine Termine vereinbaren. Als Nachweis der Berechtigung reicht ein Ausweisdokument. Bei Unklarheiten helfen vor Ort Übersetzer.

Der Bezirk Rheinhausen meldete seit November teilweise die höchsten Inzidenzwerte. Zuletzt waren dort besonders die Stadtteile Hochemmerich und Rheinhausen-Mitte stark betroffen.

