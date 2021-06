Corona Hotspot-Impfung in Marxloh am Freitag mit 1800 Impfdosen

Duisburg. Bei ihrer 5. Hotspot-Sonderimpfaktion will die Stadt am Freitag 1800 Erstimpfungen mit Vakzinen von Johnson & Johnson und Biontech durchführen.

Die Stadt Duisburg wird eine weitere Sonderimpfaktion durchführen – erneut in Marxloh. Die Impfungen finden am Freitag, 2. Juli, von 10 bis 18 Uhr auf dem August-Bebel-Platz in einem mobilen Impfzentrum statt. Mit dem vom Land zur Verfügung gestellten Kontingent seien 1800 Impfungen möglich. Bei der nunmehr fünften „Hotspot-Impfung“ des Duisburger Impfzentrums kommt neben dem Einmalvakzin von Johnson & Johnson (1000 Dosen) erstmals auch der Impfstoff von Biontech (800 Dosen) zum Einsatz. Das hat die Verwaltung am Dienstag mitgeteilt.

Wichtig: Impfberechtigt sind ausschließlich Personen ab 16 Jahren, die eine Meldeadresse in einem dieser vier Postleitzahlenbereiche haben: 47139, 47166, 47167 und 47169. Als Nachweis muss ein gültiges Ausweisdokument vorgelegt werden. Die Stadt empfiehlt zudem, den Impfausweis mitzunehmen.

Hotspot-Impfungen in Marxloh mit Johnson & Johnson und Biontech

Nach einem Aufklärungs- und Beratungsgespräch am Freitag vor Ort sollen die Impfberechtigten nach Angaben der Stadt auswählen, welchen Impfstoff sie verabreicht bekommen möchte. Wer Biontech wählt, erhält ein Angebot zur Zweitimpfung am Montag, 16. August, an gleicher Stelle. Denn eine zweite Dosis ist dabei im Gegensatz zu Impfung mit dem Einmalvakzin Johnson & Johnson erforderlich, um eine vollständige Immunisierung zu gewährleisten.

Fünf Sprachmittler des Kommunalen Integrationszentrums begleiten die Sonderimpfaktion. Sie sollen helfen aufzuklären.

Impfungen vor Ort bislang in Marxloh, Rheinhausen-Mitte, Hochfeld und Ruhrort

Die Stadt hatte vom Land NRW zunächst ein Extra-Kontingent von 3800 Dosen des Einmal-Vakzins Johnson & Johnson für Impfungen in sozial benachteiligten Corona-Hotspots erhalten. Bei den Schwerpunkt-Aktionen hatten sich jeweils lange Warteschlangen gebildet: am 24. und 25. Mai in Marxloh, am 27. Mai in Rheinhausen-Mitte, am 3. Juni in Hochfeld und zuletzt am 11. Juni in Ruhrort.

