„Homeoffice“ am Strand: Dieser Arbeitgeber macht es möglich

Wenn der Urlaub vorbei ist, steht oftmals wieder der Stress des Alltags an. Der Duisburger Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen versucht ab sofort, das Feriengefühl zu verlängern und bietet seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, den Laptop mit ins Gepäck zu stecken, um nach dem Urlaub vom Urlaubsort aus zu arbeiten: Homeoffice am Strand statt gleich zurück in den Alltagstrott.

„Wer zum Beispiel vier Wochen Gran Canaria bucht, kann dort zwei Wochen lang Urlaub machen und im Anschluss vor Ort noch zwei Wochen remote arbeiten“, erklärt Geschäftsführer Gerald Kassner. So können die Beschäftigten länger die Vorzüge eines Hotels genießen. Das Arbeiten ist dann im Hotelzimmer, auf der Liege am Pool oder sogar am Strand möglich, erklärt der Geschäftsführer.

Arbeiten am Urlaubsort – Schauinsland bietet Mitarbeitern „Homeoffice“ am Strand

„Urlaub ist unser Kerngeschäft. Was liegt da näher, als Arbeit und Urlaub zu verbinden?“, sagt Kassner. Für das Angebot gibt es keine Einschränkungen und die Möglichkeit, am Urlaubsort zu arbeiten, bestehe auch dann, wenn der Urlaub nicht über Schauinsland-Reisen gebucht wurde, informiert das Touristikunternehmen. Das Angebot gelte zudem für alle Beschäftigten, die remote, also unabhängig vom Arbeitsort, ihre Tätigkeiten durchführen können.

Die Idee zu „workation“ hatte Steffen Kassner, der seinen Vater perspektivisch als Kopf des Unternehmens ablöst und ebenfalls im Familienbetrieb tätig ist. „Wir suchen immer wieder nach Wegen, die Arbeitsplätze bei uns im Unternehmen noch attraktiver zu machen. Diese moderne Arbeitsform anzubieten, ist daher ein logischer Schritt“, erklärt der zukünftige Chef.

Wettbewerb um Fachkräfte – offene Stellen in Duisburg

Der Wettbewerb um Fachkräfte sei hart, deshalb bietet der Reiseveranstalter seinen Beschäftigten verschiedene Vorteile an. So gibt es laut eigenen Angaben Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie eine betriebliche Altersvorsorge. Das Duisburger Unternehmen zählt etwa zu jenen, die die von der Bundesregierung ermöglichte Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro in voller Höhe an alle Team-Mitglieder ausgezahlt haben will. „Zudem wird aufgrund der guten Geschäftslage Ende dieses Monats eine Tantieme an die Angestellten ausgeschüttet“, informiert das Unternehmen.

Derzeit zählt Schauinsland-Reisen rund 500 Beschäftigte in Duisburg. Insgesamt sind bei der Firmengruppe, zu der unter anderem auch mehrere Hotels gehören, weltweit rund 1000 Menschen beschäftigt. Das Unternehmen setzt zudem auf Wachstum: Im vergangenen Jahr hat Schauinsland-Reisen insgesamt fast 80 neue Mitarbeiter und zehn Auszubildende eingestellt. Weitere Neueinstellungen sind geplant.

Aktuell sind für den Unternehmensstandort in Duisburg sowie für die Schauinsland-Reisebüros in ganz Deutschland mehr als 20 Stellen ausgeschrieben. Gesucht werden etwa verschiedene Junior Produktmanager, die zum Beispiel für die Balearen oder für Kreuzfahrten zuständig und bei der Katalogplanung involviert sind. Ausgeschrieben sind auch Jobs als Flugdisponent und Sachbearbeiter im Reklamationsmanagement. Zudem werden Ausbildungsplätze (z.B. Tourismuskauffrau/-mann) vergeben.

>> SCHAUINSLAND-REISEN: GEHALT

Einen Einblick in die Gehaltsstrukturen bei Schauinsland-Reisen ermöglicht das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu , das auf Basis von anonymen Mitarbeitern Gehaltsspannen für verschiedene Berufe bei dem Betrieb ermittelt hat.

, das auf Basis von anonymen Mitarbeitern Gehaltsspannen für verschiedene Berufe bei dem Betrieb ermittelt hat. Produktmanager sollen demnach im Durchschnitt ein jährliches Bruttogehalt in Höhe von 37.900 Euro erhalten. Reiseberater sollen durchschnittlich 31.700 Euro im Jahr verdienen, Sachbearbeiter werden mit einem durchschnittlichen Bruttogehalt über 35.100 Euro entlohnt, so das Ergebnis der anonymen Angaben.

