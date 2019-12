Duisburg-Homberg. Eine Projektgruppe arbeitet in der Homberger Pfarrei St. Franziskus daran, dass sich die Gläubigen in ihrer Kirche wieder sicher fühlen können.

Homberger Kirche: Schutz vor sexuellem Missbrauch

Wenn Pfarrer Thorsten Hendricks so kurz vor Weihnachten über das spricht, was seine Gemeinde St. Franziskus in diesem Jahr bewegt hat, dann kommt er an einem Thema nicht vorbei: sexueller Missbrauch. Die Wunde, die diese beiden schneidenden Wörter nicht nur den Opfern, sondern auch der Institution Katholische Kirche zugefügt haben, klafft auch in der Homberger Pfarrei.

Seit im September 2018 die Zahlen der Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ öffentlich genannt wurden, sitzen die Gemeinden vor einem Scherbenhaufen. Der Vertrauensverlust schwebt über allem. Wer hat angesichts der erdrückenden Zahl von 3677 minderjährigen Opfern noch ein gutes Gefühl, wenn er sein Kind mit der Kirche ins Ferienlager schickt?

Ein eisiger Wind

Pfarrer Thorsten Hendricks zündet eine Kerze im Besprechungsraum des Pfarrhauses an. Er kann die Sorge der Menschen verstehen. Dem eisigen Wind, der seiner Kirche entgegenweht, muss er die Stirn bieten. In Homberg hat man sich dazu entschieden, offensiv mit dem Thema umzugehen. „Es ist ganz wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Der sexuelle Missbrauch darf kein Tabuthema sein“, sagt der Pfarrer.

Er persönlich spürt schon länger, dass sich etwas verändert hat im Verhältnis zwischen ihm als Pfarrer und den Menschen in der Gemeinde. „Der Kontakt ist nicht mehr so unbefangen wie vor zehn Jahren.“ Thorsten Hendricks kann das ganz konkret an den Hausbesuchen festmachen. „Früher war das ganz selbstverständlich, dass ich zu Gesprächen auch zu den Menschen nach Hause gegangen bin“, blickt er zurück. „Mittlerweile sagen die Leute mir oft, dass sie lieber zu mir ins Pfarrhaus kommen.“

Kinder der Kirche anvertrauen

2020 wird viel Arbeit auf den Homberger Pfarrer und seine Mitarbeiter zukommen. Es gilt, wie in allen anderen katholischen Gemeinden auch, den Menschen die Zuversicht zurückzugeben, dass sie der Kirche wieder vertrauen und vor allem ihre Kinder anvertrauen können. Für diesen schwierigen Prozess hat das Bistum Münster den Pfarreien ein Werkzeug an die Hand gegeben. Hendricks: „Wir sind verpflichtet, ein institutionelles Schutzkonzept zu erarbeiten." Mit dieser Vorgabe will das Bistum in erster Linie erreichen, dass über das Thema gesprochen wird. Mit dem Ziel, dass dort, wo achtsamer hingeschaut und ohne Tabu darüber geredet wird, letztendlich auch weniger Missbrauch geschieht.

Die Homberger stecken aktuell mitten im Arbeitsprozess. Begonnen haben sie bereits im vergangenen Jahr, als Pastoralreferent Matthias Clessienne im Pfarrbrief sehr ausführlich und offen über die Studie der Bischofskonferenz zum sexuellen Missbrauch und über die Konsequenzen für die Katholiken vor Ort geschrieben hat. „Wie könnte man es übelnehmen, wenn sich jemand angesichts der derzeitigen Berichterstattung von der katholischen Kirche abwenden muss?“, schreibt Clessienne. Und er zeigt die Konsequenz auf, die die Kirche aus der Misere ziehen muss: „Am eingeschlagenen Weg der Aufklärung, Aufarbeitung und der Linie der Nulltoleranz führt kein Weg vorbei!“

Eine Projektgruppe zum Thema Missbrauch erarbeitet in Homberg jetzt das Schutzkonzept. Neben dem Pfarrer sitzen Mitglieder des Kirchenvorstands, Erzieherinnen und Erzieher aus katholischen Einrichtungen und Mitglieder des Pfarreirates in der Runde, die von Pastoralreferentin Mirjam Held begleitet wird. Sie war vorher Jugendreferentin im Erzbistum Köln. Momentan ist die Gruppe mit dem Thema Risikoanalyse beschäftigt.

„Es geht darum, dass wir eine Bestandsaufnahme machen und schauen, wo wir noch genauer hinschauen müssen. Zum Beispiel stellen wir uns die Frage, welche Gruppen mit Kindern wegfahren“, erklärt Hendricks den Arbeitsprozess. An die Gruppenleiter werden Fragebögen verteilt: Wo fahrt ihr hin? Was macht ihr dort mit den Kindern? Wie ist die Schlafsituation?

Was ist mit den Messdienern?

„Die Leute sollen merken, dass wir hier ganz professionell an dem Thema arbeiten“, sagt der Pfarrer. „Es ist unsere Berufung als Kirche, dass wir jungen Menschen eine Heimat bieten. Und das sollen gute und sichere Orte für sie sein.“ Von der Kita über den Kirchenchor und die Messdiener bis zur Jugendfreizeit. Alle Bereiche werden auf mögliche Gefahren abgeklopft. Verpflichtende Präventionsschulungen für Hauptamtliche gibt es schon seit 2012. „Da müssen wir jetzt überlegen, wie wir das ausweiten können. Das geht bis hin zur Frage, was mit Eltern ist, die sich tageweise in der Kinder- und Jugendbetreuung der Kirche ehrenamtlich engagieren.“ Auch die bräuchten eine vorbeugende Schulung.

Aufarbeitung ohne Kompromisse

Die Kerze im Pfarrhaus ist von alleine ausgegangen. Pfarrer Thorsten Hendricks schaut nachdenklich auf das Adventsgesteck und sucht nach abschließenden Worten. Er blickt trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten optimistisch auf das kommende Jahr in seiner Gemeinde: „Ich bin dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die zu uns stehen und sich ehrenamtlich für unsere Kirche engagieren“, sagt er. „Jetzt muss es darum gehen, dass wir wieder eine Atmosphäre des Vertrauens für alle schaffen. Ohne Kompromisse!“

>>> OFFENE ARBEITSGRUPPE

Die Homberger Arbeitsgruppe zum Thema Missbrauch und Schutzkonzept trifft sich nicht hinter verschlossenen Türen. Wer sich für das Thema interessiert, darf sich gerne einbringen, sagt Pfarrer Thorsten Hendricks. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 29. Januar um 18.30 Uhr im Pfarrhaus, Ottostraße 85. Kontakt zur Pfarrei St. Franziskus: 02066/50 23 10 0 (Hauptpfarrbüro Liebfrauen).

Das Bistum hat eine Informationsseite zum Thema Missbrauch eingerichtet: www.praevention-im-bistum-muenster.de