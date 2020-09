Homberger Jugendbande: Urteile gegen vier weitere Täter

Das Amtsgericht Duisburg verurteilte vier weitere Mitglieder einer Jugendbande, die in Homberg und Rheinhausen Überfälle beging.

Duisburg. Das Amtsgericht Duisburg hat vier weitere Jugendliche der Homberger Jugendbande wegen Raubes verurteilt.

Bis zu 40 Jugendliche und Heranwachsende sollen Mitglieder einer Bande gewesen sein, die zwischen September 2019 und Januar 2020 in wechselnder Täterschaft Überfälle auf Kioske und Lotto-Annahmestellen in Homberg und Umgebung begangen haben soll. Das Amtsgericht verurteilte nach zweitägiger Verhandlung nun vier weitere 16 und 17 Jahre alte Jugendliche wegen ihrer Beteiligung an Raubüberfällen.

Einer der Angeklagten wurde wegen vier Raubüberfällen und einer Beihilfe zu einer solchen Tat zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Zwei weitere Angeklagte erhielten Strafen zwischen 14 und 18 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Damit die Strafe nicht nur auf dem Papier steht, müssen sie außerdem mehrere Wochen in den Jugendarrest.

Ein vierter Jugendlicher kam für zwei Beihilfe-Taten mit einem zweiwöchigen Arrest, der ein Anti-Gewalt-Training beinhaltet, und 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit davon.

Duisburg-Homberg: Junge Räuber der Bande gingen recht brutal vor

Die Mitglieder der Jugendbande sollen bei ihren Taten recht brutal vorgegangen sein: In einem der jetzt verhandelten Fälle wurde die Mitarbeiterin einer Lotto-Annahmestelle mit einem Messer bedroht. In einem weiteren Fall wurde ein einschreitender Zeuge verletzt. Zwei der Jugendlichen wurden daher auch wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Bei den Überfällen wurden Bargeldbeträge von bis zu 5000 Euro erbeutet.

Vier 16 und 17 Jahre alte Jugendliche waren bereits im Mai zu Jugendstrafen von bis zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Alle Prozesse fanden aufgrund des jugendlichen Alters der Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.