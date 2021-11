MERCATORHALLE „Höhner“-Frontmann positiv: Konzert in Duisburg abgesagt

Duisburg. Die kölsche Karnevalsband „Höhner“ muss den Start ihrer Weihnachtstournee absagen. Auch das Konzert in der Duisburger Mercatorhalle fällt aus.

Der Auftakt der Höhner-Weihnacht-Tour wird abgesagt, weil Frontmann Henning Krautmacher positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist; darunter fällt auch das Konzert in der Duisburger Mercatorhalle am Freitag, 26. November.

Wie die Agentur der kölschen Karnevalsband mitteilt, stehe die Band in engem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. „Wir alle hatten uns sehr auf den Start der Höhner-Weihnacht-Tour gefreut“, bedauert die Agentur die ersatzlose Absage der ersten vier Termine. Die Eintrittskarten könnten in der Vorverkaufsstellen, in denen sie gekauft wurden, zurückgeben werden.

