Höchststrafe für Messerstecher von Duisburg gefordert

Duisburg/Düsseldorf Im Prozess gegen den IS-Anhänger Maan D. hat die Bundesanwaltschaft die Höchststrafe gefordert. Der 27-Jährige zeigt bislang keine Reue.

Im Prozess um die blutigen Messerattacken von Duisburg hat die Bundesanwaltschaft die Höchststrafe gegen den bekennenden IS-Anhänger Maan D. beantragt. Wegen Mordes und vierfachen Mordversuchs sollte der 27 Jahre alte Syrer zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden, forderte eine Vertreterin der Bundesanwaltschaft am Montag in ihrem Plädoyer am Düsseldorfer Oberlandesgericht. Mit einem Urteil wird dann am Dienstagvormittag gerechnet.

Zudem sollte die besondere Schwere seiner Schuld festgestellt und die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet werden. Der Mann zeige keinerlei Reue, kein Mitgefühl und habe weitere Straftaten angekündigt.

Der geständige Islamist soll am 9. April in der Duisburger Altstadt zunächst einen 35-Jährigen mit mindestens 28 Messerstichen umgebracht haben, als der sich nachts von einer Feier entfernt hatte.

Neun Tage später hatte er mit einem Messer im John-Reed-Fitnessstudio an der Schwanenstraße vier Männer niedergestochen. Drei von ihnen fügte er lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Syrer habe 2015 nach dem Abitur Syrien verlassen, sei nach Deutschland gekommen und habe sich zum islamistisch motivierten Mörder radikalisiert. Die Internet-Propaganda des Islamischen Staats richte sich an frustrierte junge Männer wie ihn, die dann als „einsame Wölfe“ zu Attentätern werden.

„Ich wollte noch mehr Taten begehen, bis ich getötet werde, damit ich als Märtyrer sterbe. Das Diesseits interessiert mich nicht.“ Diese Aussage des 27-Jährigen im Gerichtssaal spreche für sich, so die Bundesanwaltschaft. (dpa)

