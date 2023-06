Hochzeitskorso durch Hochfeld: Waffe aus Tesla abgefeuert

Duisburg. Ein 24-Jähriger hat bei einem Hochzeitskorso in Hochfeld eine Schreckschusswaffe abgefeuert. Was der Polizei außerdem noch auffiel.

Ein 24-Jähriger hat am Sonntagnachmittag bei einem Hochzeitskorso in Hochfeld eine Schreckschusswaffe abgefeuert.

Nach Zeugenhinweisen stoppte die Polizei den Korso von etwa 20 Autos gegen 14 Uhr an der Auffahrt zur A 40 in Kaßlerfeld. Die Einsatzkräfte sprachen den 24 Jahre alten Fahrer eines Tesla an, aus dem in die Luft geschossen worden sein sollte. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnte der junge Mann nicht vorzeigen.

Duisburger Polizisten finden PTB-Waffe in Tesla

Die Beamten fanden die Waffe jedoch geladen in einer Sporttasche im Auto. „Der dazugehörige Waffenkoffer lag separat daneben“, teilte die Polizei mit.

Die Polizisten stellten die PTB-Waffe sicher und schrieben eine Anzeige. Mit einer Anzeige muss sich auch der Fahrer eines Range Rovers auseinandersetzen. Er hatte am Ende des Autokorsos einen verbotenen Fahrstreifenwechsel hingelegt.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Immer wieder hatte es in den vergangenen Jahren bei Hochzeitskorsos in Duisburg ähnliche Vorfälle gegeben.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg