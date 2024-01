Hochzeitmesse im Landschaftspark ohne Brautläden aus Marxloh

Die Mitarbeiterinnen Saskia Zdunek, links, und Mandy Seefeldt am Stand von Lavie Sposa auf der Lovebee-Hochzeitsmesse im Landschaftspark. Die Messe findet ohne Beteiligung der Brautgeschäfte an der Weseler Straße statt.

Duisburg Im Landschaftspark findet an diesem Wochenende eine Hochzeitsmesse statt. Die Betreiber der Geschäfte der Brautmoden-Meile sind aber nicht dabei.

Zwei Freundinnen aus Baden-Württemberg sind mit einem neuen Format erfolgreich in Deutschland unterwegs: Sie organisieren Hochzeitsmessen, die anders sind, und machen am Wochenende im Landschaftspark Nord erstmals Station in Duisburg. Und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft zur überregional bekannten Brautmodenmeile an der Weseler Straße in Marxloh. Die Inhaber der Geschäfte sind aber im Landschaftspark nicht dabei. Woran liegt‘s?

Die WAZ-Lokalredaktion Duisburg informiert Sie auch bei WhatsApp. Jetzt kostenlos abonnieren: Hier erhalten Sie ein tägliches Nachrichten-Update mit den Neuigkeiten aus Duisburg auf Ihr Smartphone.

„Wir haben sanft angefragt, aber sie wollten nicht kommen. Das ist eine Welt für sich“, glaubt Hochzeits-Dekorateurin Catrin Spengler, Veranstalterin der Messe im Landschaftspark. Offensichtlich passen Stil und Ansatz der beiden Veranstalterinnen am Rande des Schwarzwalds nicht zu den Betreibern der Brautmodengeschäfte in Marxloh. Obwohl die meisten Aussteller der Hochzeitsmesse aus dem näheren Umkreis stammen.

Messeveranstalter wurde aus Diversity-Gründen in „Lovebee“ umbenannt

Catrin Spengler hat den Veranstalter der Hochzeitsmessen 2019 gemeinsam mit ihrer Freundin Marie Kurzmann mit Sitz in Althengstett bei Stuttgart gegründet, damals hieß die Firma noch „Mr & Mrs.“. „Unsere Plakate wurden aber immer wieder übermalt oder entfernt. Der Firmenname passte wohl nicht in die Zeit. Deswegen haben wir uns aus Diversity-Gründen in Lovebee umbenannt“, sagt die Mutter von drei Kindern.

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg „Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Model Janine Pietzonka im Brautkleid auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Veranstalterin Catrin Spengler auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Die Mitarbeiterinnen Saskia Zdunek, links, und Mandy Seefeldt am Stand von Louise Sposa auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Die Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse findet in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord statt, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Schaufensterpuppen für Herrenmode auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Goldschmiedemeister Zeno Ablass zeigt seine Ringe auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Ringe am Stand von Goldschmiedemeister Zeno Ablass auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Marina Hecker, Massnahme Maßschneider für Herren, und Matthis Zellmann mit Partnerin Katharina Neumann, von links, im Gespräch auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Aussteller Dirk Vierus von Florida Exclusiv Car auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Flaschen mit Secco Met stehen an einem Stand auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Die Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse findet in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord statt, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Die Mitarbeiter Maria Keller, Yascha Weckwerth, und Sarah Roderburg-Redding, von links, am Stand von Herrenausstatter The Groom auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Mitarbeiter Yascha Weckwerth am Stand von Herrenausstatter The Groom auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Denise Schmitz, links, und Anita Braun im Gespräch mit Dennis Dartmann vom Aussteller eventspeicher, im Gespräch auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Aussteller Vasco da Silva von The White Rabbit Verleih auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Ein Kind spielt in der Kidsworld auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Zahlreiche Besucher strömen zur Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Lovebee“-Hochzeitsmesse im Landschaftspark-Nord in Duisburg Noah Roth, links, und Ahmet Gül am Kicker in der Männer-Lounge auf der Lovebee Weddingworld Hochzeitsmesse in der Kraftszentrale im Landschaftspark-Nord, am Samstag den 27. Januar 2024 in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Das Konzept von „Lovebee“: „Wir sind jung, frisch und fetzig. Altbacken war gestern“, so die 41-Jährige. Spengler war Dekorateurin bei der Hochzeit von Marie Kurzmann, einer Stylistin. Beide sind mittlerweile geschieden und kümmern sich im Hauptberuf um die Hochzeitsmessen.

Nach einer Zwangspause durch Corona ist Duisburg die mittlerweile neunte Veranstaltung. Als nächste Messen folgen Sindelfingen, Calw bei Stuttgart, Frankfurt, Esslingen und Köln. Am 12. und 13. Oktober kehrt die Hochzeitsmesse dann zurück in den Landschaftspark Nord. „Die Kraftzentrale passt einfach super zu unserem Konzept. Hier trifft die Liebe auf Industrie“, sagt Spengler, deren Vater in Dortmund lebt. Bei einem Besuch im Ruhrgebiet hat sie den Landschaftspark kennengelernt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg