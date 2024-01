Hochwassertouristen: Dieses Verhalten ist hochgefährlich

Duisburg Das aktuelle Hochwasser zieht in Duisburg viele Schaulustige an. Einige ignorieren Sperrungen. Das ist hochgefährlich – aus mehreren Gründen.

Hochwasser zieht seit eh und je auch zahlreiche Schaulustige an. Das ist natürlich auch in Duisburg aktuell zu beobachten. Besonders beliebt ist in diesem Rahmen Ruhrort mit der Mühlenweide und dem Blick auf den Rhein und Hafen.

Aber auch die Deiche in Homberg, Mündelheim, Neuenkamp und Laar sind immer wieder Anziehungspunkte für „Hochwassertouristen“. Die für die Duisburger Deiche zuständigen Wirtschaftsbetriebe sehen das Ganze mit Skepsis und raten von einem Besuch dieser offensichtlich besonders interessanten Hotspots dringend ab.

Hochwasser in Duisburg: Einige Schaulustige ignorieren Sperrungen

Gerade im Bereich der Deiche verhalten sich Schaulustige mitunter nicht so, wie es die Situation erfordert, weiß.Thomas Köhne. Er ist für den Deichbau und Hochwasserschutz verantwortlich bei den Wirtschaftsbetrieben und nennt Fehlverhalten von Besuchern, das immer wieder festzustellen ist.

Da werden schon mal Absperrungen einfach beiseitegeschoben und mit Kind, Kegel und Hund in die nicht ohne Grund gesperrten Bereiche eingedrungen. Dazu werden oft Hunde frei laufen gelassen, die durch Graben an Deichböschungen für Beschädigungen der Grasnarbe sorgen. Zudem werden auf diese Weise nicht befestigte Wege zusätzlich belastet und aufgeweicht.

Löcher gefährden Standsicherheit der Deiche

So entstandene Löcher werden im Fall von steigendem Hochwasser ausgespült und gefährden die Standfestigkeit der Deiche. Auch Radfahrer nutzen nicht immer ausschließlich die freigegebenen und befestigten Wege. Dass Reiten auf dem Deich generell verboten ist, hat sich leider auch noch nicht überall herumgesprochen.

Die Wirtschaftsbetriebe weisen zudem darauf hin, dass man sich bei einem „Ausflug“ in gesperrte Bereiche selbst in Gefahr bringt. In unmittelbarer Rheinnähe kann ein Sturz von der Deichböschung in den Strom schlimme Folgen haben. Kalte Wassertemperaturen und die durch das Hochwasser noch verstärkte Strömung bedeuten akute Lebensgefahr.

Bußgelder für Fehlverhalten

Nicht bewusst scheint den Hochwasserbesuchern zu sein, dass ein Wegschieben der Sperrbaken, um den Deich zu betreten, ein nicht unerhebliches Bußgeld zur Folge haben kann. (wir berichteten).

Trotz des auch bei dem aktuellen Hochwasser festgestellten Fehlverhaltens durch einige wenige Besucher beurteilt Thomas Köhne das Verhalten der Schaulustigen insgesamt positiv: „Die meisten verhalten sich einsichtig, wenn sie von unseren Mitarbeitern auf ihr falsches Verhalten angesprochen werden. Probleme gab es bisher eigentlich nicht.“

Hochwasser in Duisburg Hochwasser in Duisburg Hochwasser in Duisburg. Deichläufer im Einsatz am Rheindeich in Duisburg-Laar. Foto: STEFAN AREND / Funke Foto Services

