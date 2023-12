Die Feuerwehr Oldenburg hat Sandsäcke an die Bevölkerung ausgegeben als Schutz gegen das Hochwasser in Niedersachsen. Einen mobilen Deich liefert die Feuerwehr Duisburg.

Hochwasserschutz Hochwasser: So hilft die Feuerwehr Duisburg in Niedersachsen

Duisburg Die Feuerwehr Duisburg hilft im Kampf gegen das Hochwasser in Niedersachsen. Über Nacht liefert sie einen mobilen Deich. So lief der Einsatz.

Die Duisburger Feuerwehr unterstützt im Kampf gegen die Gefahr durch das Hochwasser in Niedersachsen: Am Samstagabend, 30. Dezember, rückten die Einsatzkräfte aus, um ein mobiles Deichsystem nach Oldenburg zu bringen.

Hochwasser: Feuerwehr Duisburg bringt mobilen Deich nach Oldenburg

Das Land Niedersachsen hatte das mobile Deichsystem am Samstag angefordert. Um 21 Uhr fuhren acht Fahrzeuge der Duisburger Feuerwehr nach Oldenburg. Dort wurde das mobile Deichsystem an einem ehemaligen Militärflughafen entladen.

Der mobile Deich aus Duisburg ist laut Herstellerangaben schneller und einfacher aufzustellen als die üblichen Sandsäcke. Es handelt sich um Kunststoffplatten, die zu Tonnen zusammengerollt werden. Diese werden eng aneinandergereiht und am Einsatzort mit Wasser, Sand oder Kies gefüllt. Jede Tonne ist bis zu 1,5 Meter breit und hoch, gefüllt wiegt sie bis zu 2750 Kilogramm.

Im niedersächsischen Oldenburg ist die Lage durch das Hochwasser weiterhin kritisch. Die Stadt bereitet sich darauf vor, notfalls besonders gefährdete Gegenden zu evakuieren.

Unter den Wassermassen nichts mehr zu sehen ist von dieser Straße in Oldenburg. Das Hochwasser in Niedersachsen ist weiterhin bedrohlich. Die Feuerwehr Duisburg hilft mit einem mobilen Deich. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Beteiligt waren an dem Duisburger Hilfseinsatz in Oldenburg kurz vor Silvester 16 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr. Um 7 Uhr am Silvestermorgen, 31. Dezember, trafen sie wieder in Duisburg ein.

