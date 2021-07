ion Hochwasser in Duisburg: Rheinpegel in Ruhrort sinkt wieder

Duisburg. Der Rheinpegel in Duisburg-Ruhrort sinkt wieder. Der hohe Wasserstand ist an Rhein und Ruhr jedoch an vielen Stellen weiter zu sehen.

Nach dem ungewöhnlichen Sommerhochwasser mit einem Wasserstand von 9,22 Metern, sinkt der Rheinpegel in Duisburg wieder merklich. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung meldete am Montagmorgen vom Pegel Ruhrort einen Wasserstand von 8,55 Metern. Die Hochwassermarke eins, die Einschränkungen für die Schifffahrt mit sich bringen würde, liegt an der Messstelle bei 9,30 Metern.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Dass Rhein und Ruhr nach dem Unwetter mit Starkregen in Nordrhein-Westfalen auch in Duisburg zum Anfang der Woche noch viel Wasser führen, ist trotzdem an vielen Stellen im Stadtgebiet erkennbar. So etwa an den Rheinwiesen in Homberg, an der Mühlenweide in Ruhort und am Ufer der Ruhr in Duissern.

Zum Schutz der Innenstadt ist das Sperrtor am Marientor weiter geschlossen. Die Rheinfähre in Walsum hat ihren Betrieb wieder aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg