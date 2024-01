Hochwasser: Angerbach führt fünfmal mehr Wasser als normal

Duisburg Der Angerbach führt normalerweise 30 Zentimeter Wasser – plötzlich sind es 1,50 Meter. Wirtschaftsbetriebe Duisburg rechnen mit Überflutungen.

Der anhaltende Regen der vergangenen Tage führt auch im Duisburger Süden zu Hochwasser. Aktuell ist der Pegel der Anger fünfmal so hoch wie normal.

Anger in Duisburg: 1,50 Meter Wasser statt 30 Zentimeter Pegel

Mit 1,50 Meter beziffern die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) den Wasserstand der Anger am Donnerstagvormittag. In den vergangenen beiden Nächten habe er sogar 1,75 Meter betragen, der Wasserstand schwanke je nach Niederschlag. „Normalerweise führt die Anger circa 30 Zentimeter“, sagt WBD-Sprecher Volker Lange.

Auf den Pegelstand des Bachs in Duisburg wirken sich demnach vor allem die starken Niederschläge im Einzugsgebiet der Anger aus, also im Bergischen Land sowie in Düsseldorf.

Rhein-Hochwasser wird Anger zur Überflutung bringen

In den nächsten Tagen rechnen die Wirtschaftsbetriebe damit, dass die Anger vom anschwellenden Rhein zurückgestaut wird. „Hierdurch werden Wege im Bereich nördlich der Mündelheimer Straße und entlang des Tennisplatzes an der Herrmann-Rinne-Straße überflutet“, prognostiziert Lange.

In den nächsten Tagen wird der anschwellende Rhein das Wasser in der Anger weiter steigen lassen, prognostizieren die Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Dann müsse die Fußgängerbrücke über die Anger gesperrt werden. Denn: Sind die Wege überflutet, seien deren Kanten zum Gewässer nicht mehr erkennbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg