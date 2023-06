Drei Bewohner eines Hochhauses kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser.

Feuerwehr Hochheide: Brand in Hochhaus - drei Bewohner im Krankenhaus

Duisburg. Bei einem Brand in einem Hochhaus in Hochheide sind mehrere Bewohner verletzt worden. Die Feuerwehr Duisburg war mit 100 Kräften vor Ort.

Die Feuerwehr Duisburg war in der Nacht im Großeinsatz in Hochheide. Mehrere Bewohner eines Hochhauses wurden verletzt.

Gegen 3 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle ein. Wie die Feuerwehr berichtet, brannte es im Keller eines zwölfgeschossigen Hochhauses an der Husemannstraße. Durch das Feuer sei der Treppenraum verraucht gewesen. Mehrere Bewohner hätten sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst über den verrauchten Treppenraum retten können. Dadurch hätten einige Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten, berichtet die Feuerwehr. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht, drei von ihnen kamen in Krankenhäuser.

Nachlöscharbeiten laufen am frühen Morgen noch

Die Feuerwehr leitete umfangreiche Maßnahmen zur Brandbekämpfung im Innen- und Außenbereich ein. Der Brand war laut Feuerwehr gegen 4.30 Uhr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten und Nachkontrollen waren gegen 8 Uhr beendet, berichtet ein Stadtsprecher. Zwischenzeitlich waren etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. (red)

