Hochfeld: Rentner (79) in Einfahrt gezogen und ausgeraubt

Duisburg. Ein Rentner (79) ist nach Angaben der Polizei in Duisburg-Hochfeld in eine Hofeinfahrt gezogen und ausgeraubt worden. Wer hat die Tat gesehen?

Ein Unbekannter hat nach Angaben der Polizei Duisburg am Samstag, 7. Mai, gegen 11 Uhr einen 79-Jährigen in eine Hofeinfahrt der Heerstraße in der Nähe einer Grundschule (Friedenstraße) in Hochfeld gezogen und ausgeraubt.

Der Senior war zuvor bei einer Rangelei zu Boden gestürzt. Der Räuber konnte ihm dadurch eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk reißen und flüchten.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und den Täter näher beschreiben können. Bisher ist nur bekannt, dass er ein weißes T-Shirt getragen haben soll. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

