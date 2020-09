Hochfeld: Räuber schlagen Senior unvermittelt ins Gesicht

Die Polizei Duisburg berichtet von einem brutalen Raubüberfall in Hochfeld. Die Täter schlugen ihr Opfer unvermittelt ins Gesicht.

Duisburg. Brutaler Raubüberfall in Hochfeld: Die Täter haben auf einen 70-Jährigen eingeschlagen – sie „ließen auch nicht von ihm ab, als er am Boden lag“.

Die Polizei meldet einen brutalen Überfall auf einen Senior in Hochfeld: Der 70-Jährige wurde am späten Mittwochabend Opfer eines Raubüberfalls auf der Heerstraße.

Zwei Unbekannte sprachen ihn laut Polizeibericht gegen 22 Uhr an. Dann schlugen sie ihm unvermittelt ins Gesicht und „ließen auch nicht von ihm ab, als er am Boden lag“, so ein Polizeisprecher.

Die Räuber nahmen die Geldbörse ihres Opfers mit und flüchteten auf einem Fahrrad. Der Mann muste mit einem Krankenwagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Verdächtigen sollen etwa 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 0203 2800 an die Polizei.