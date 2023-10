Hochfeld: Duisburger beim Geldabheben ausgeraubt

Die Polizei Duisburg bittet nach einem Raub in Hochfeld an der Wanheimer Straße um Hinweise.

Duisburg. Ein Räuber hat einen 57-Jährigen an der Wanheimer Straße beim Geldabheben am Bankautomaten überfallen. So wird der flüchtige Täter beschrieben.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Freitag in Hochfeld einen Duisburger ausgeraubt. Der 57-Jährige hatte Geld an einem Bankautomaten an der Wanheimer Straße (Höhe Eigenstraße) abgehoben, als sich ihm um 1.55 Uhr plötzlich ein Mann von hinten näherte und ihn körperlich attackierte.

Die Polizei berichtet, der Räuber habe dem gehörlosen Mann einen Geldschein aus der Hand gerissen und sei geflüchtet. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt, versicherte aber, keinen Rettungswagen zu benötigen.

Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können: Er wird auf 30 Jahre und 1,70 Meter Größe geschätzt und hat schwarze Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

