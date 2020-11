Hochemmerich: Alte Kühlgeräte illegal im Gebüsch entsorgt

Duisburg-Hochemmerich. Die Polizei meldet eine illegale Müllkippe: Unbekannte haben in der Nähe einer Kleingartenanlage sechs alte Kühlgeräte im Gebüsch abgeladen.

Eine Anwohnerin hat der Polizei am Dienstag eine illegale Müllkippe in Hochemmerich gemeldet, wie die Polizei berichtet. Unbekannte hatten in der Nähe einer Kleingartenanlage an der Fährstraße unter anderem sechs alte Kühlgeräte abgeladen.

Einige dieser Geräte sind nach Angaben der Polizei so alt, dass sie noch FCKW enthalten. Die Kühlmittel, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, gelten heutzutage als gefährlicher Abfall. Außerdem standen zwei alte Koffer und ein Sack voller Hausmüll am Straßenrand.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter 0203 2800 bei der Polizei Duisburg zu melden.