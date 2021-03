Der Duisburger Marcel Juhas ist in der ZDF-Reihe „Die Küchenschlacht“ zu sehen.

Kochshow Hobbykoch aus Duisburg zieht in die ZDF-„Küchenschlacht“

Duisburg. Marcel Juhas aus Duisburg tritt in der ZDF-Reihe „Die Küchenschlacht“ gegen vier weitere Hobbyköche an. Mit diesem Gericht will er auftrumpfen.

Marcel Juhas (30) aus Duisburg ist am Montag, 29. März, ab 14.15 Uhr in der ZDF-Reihe „Die Küchenschlacht“ zu sehen. Er tritt gegen vier weitere Hobbyköche an.

Der 30-Jährige ist fernseherfahren, hat vor zweieinhalb Jahren bereits an der RTL-Backshow „Hauptsache süß“ teilgenommen. Damals landete er mit seinem Schoko-Nusskuchen nach dem Rezept seiner verstorbenen Oma, verfeinert mit einer Amaretto-Mascarpone- und einer Erdbeercreme, auf dem dritten Platz.

ZDF-“Küchenschlacht“: Duisburger kocht orientalische Karotten-Ingwer-Suppe

Bei der bereits aufgezeichneten „Küchenschlacht“ mit dem österreichischen Fernsehkoch Alexander Kumptner als Moderator will Juhas unter dem Motto „Leibgerichte“ mit einer orientalischen Karotten-Ingwer-Suppe mit Minz-Granatapfel-Topping und Pfannenbrot auftrumpfen. „Ich mag es, ausgefallene Gerichte zu kochen, probiere gerne etwas aus“, sagt der MSV-Fan.

Vor der Sendung sei er ganz schön aufgeregt gewesen – zumal er in Pandemie-Zeiten zunächst wie alle Kandidaten auf einen negativen Corona-Test warten musste. „Zu Hause ist es viel einfacher zu kochen“, so der Duisburger. „Im Fernsehstudio wirst du ja zwischendurch auch noch interviewt und musst schauen, das alles in 35 Minuten fertig ist. Außerdem war der Pürierstab für die Suppe nicht gerade mein Freund...“

Kochen im Fernsehstudio und zwischendurch auch noch reden: Das war gar nicht so einfach, sagt Marcel Juhas aus Duisburg, Teilnehmer der ZDF-“Küchenschlacht“. Foto: Norman Kalle / ZDF und Norman Kalle

Schon als Kind habe er seiner Mutter und seiner Oma beim Kochen gerne über die Schulter geschaut. „Als ich dann zu Hause ausgezogen bin, habe ich mich mit dem Thema zwangsläufig immer mehr beschäftigt“, so Juhas, der in einem Duisburger Sportgeschäft arbeitet.

Familie hat den Duisburger motiviert, sich für die Kochshow zu bewerben

So koche er oft für seine Familie, die ihn auch motiviert habe, sich für die „Küchenschlacht“ zu bewerben. „Das ist eine seröse Sendung“, sagt der 30-Jährige. „Da wird sich über niemanden lustig gemacht.“

Von den fünf Kandidaten scheidet täglich ein Teilnehmer jeweils nach der Bewertung eines prominenten Jurors bis zum Finale der besten Zwei am Gründonnerstag aus. Der Wochensieger qualifiziert sich für „Champions Week“ und hat damit noch Chancen, Hobbyköchin beziehungsweise Hobbykoch des Jahres 2021 zu werden und 25.000 Euro zu gewinnen.

Man darf also gespannt sein, wie der Duisburger abgeschnitten hat.

