Wasserschutzpolizei HKM in Duisburg: Drei Verletzte bei Verpuffung auf dem Rhein

Duisburg. Die Feuerwehr musste zu einem havarierten Schubboot im HKM-Hafen am Rhein ausrücken. Aus unbekannter Ursache kam es an Bord zu einer Verpuffung.

Im Hafen der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg-Huckeingen ist es am Mittwoch zu einer Havarie gekommen. Bei einer anschließenden Verpuffung aus unbekannter Ursache wurden drei Menschen verletzt.

Gegen 10 Uhr rückten die Wasserschutzpolizei und die Feuerwehr zu dem havarierten Schubboot am Rhein aus. Beim Koppeln eines anderen Schiffs im Hafen hatte es gegen 8.15 Uhr auf einer durch das Hochwasser gefluteten Böschung aufgesetzt.

HKM in Duisburg: Verpuffung auf einem Schiff

Wie die Polizei berichtet, drang durch ein Leck in der Bordwand Wasser in den Maschinenraum. Um die Pumparbeiten der alarmierten Feuerwehr zu erleichtern, sollte das Dach des Maschinenraums mit einem Trennschleifer entfernt werden. Bei diesen Arbeiten kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung.

Zwei Feuerwehrmänner und der 38-jährige Sohn des Schiffsführers wurden durch umherfliegende Teile getroffen und verletzten sich leicht, so die Polizeipressestelle. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wie HKM mitteilt, wurden sie dort ambulant behandelt und konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung aufgenommen. Laut HKM konnte ein geringer Ölaustritt als Folge des Unfalls auf das Hafenbecken des Unternehmens begrenzt werden.

HKM: Ausgetretenes Öl wurde aufgefangen

Am Mittwochnachmittag berichtete das Unternehmen, seine Werkfeuerwehr und die Feuerwehr Duisburg „haben das havarierte Schiff stabilisiert. Es bleibt über Nacht im Werkshafen und wird anschließend in eine Werft geschleppt.“ Das in das Hafenbecken der HKM ausgetretene Öl sei aufgefangen worden, erklärte eine HKM-Sprecherin.

