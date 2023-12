HKM: Emotionale Botschaften bei Traditionsgottesdienst

Duisburg Die Organisatoren von Duisburgs größtem ökumenischen Gottesdienstes werben für Zusammenhalt. So lief die Barbarafeier im Hüttenwerk.

Unter dem Motto „Gemeinsam stärker“ haben die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) ihre Barbarafeier zu einem Appell für gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Achtung der humanitären Grundwerte und gegen Krieg und Gewalt genutzt. Für die Präses der Synode der Ev. Kirche in Deutschland, Anna-Nicole Heinrich, die kurzfristig erkrankt absagen musste, predigte Pastor Okko Herlyn am Sonntagabend in der fast voll besetzten, festlich geschmückten Kranhalle des Hüttenwerks im Duisburger Süden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Herlyn, über viele Jahre im Liturgiekreis der „Programmdirektor“ des größten ökumenischen Gottesdienstes der Stadt und musikalischer Gast mit seinen „Duisburg Voices“, rief zur Besinnung auf die Weihnachtsbotschaften auf. Die Sehnsucht nach Frieden und Gemeinschaft müsste stärker sein als der Drang abzuschalten, angesichts einer Fülle schlechter Nachrichten von Krieg und Krisen.

Die Sängerinnen und Sänger des Chors TonArt waren musikalische Gäste des ökumenischen Gottesdienstes, bei dem Diakon Thomas Löv (l.) und Pfarrer Rainer Kaspers (r.) am Altar standen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Okko Herlyn wirbt für Gemeinschaft und Nächstenliebe

Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan: „Das setzt den Problemen den Gedanken von Gemeinschaft, Hilfe und Nächstenliebe entgegen“, so Herlyn, „in der Weihnachtsgeschichte kam der Engel zu den Hirten, den Letzten in der gesellschaftlichen Hierarchie.“

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die aktuellen Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten entlarvten diese Botschaften nicht etwa als weihnachtlichen Kitsch: „Sie sind Friedensbotschaft mit der wir uns auf den Weg machen sollten in den Alltag.“ Diese christlichen Visionen, sagte Okko Herlyn, „zeigen eine Alternative auf: Wir dürfen uns nicht abfinden mit Leid, Zerstörung, Diskriminierung und Krieg.“

Premiere: Carsten Laakmann, Arbeitsdirektor der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann, stimmte erstmals die Gäste bei seiner Begrüßung auf das Motto der Barbarafeier ein. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Carsten Laakmann: Zerrissenheit ist Gift für unsere Gesellschaft

Die jüngsten Auseinandersetzungen um den Terrorangriff der Hamas und den Krieg im Gaza-Streifen zeigten „auch in unserer Gesellschaft nicht tolerierbares Verhalten und unterschiedliche Positionen auf“, hatte Carsten Laakmann zuvor in seiner Begrüßung gesagt. Konflikte und innere Zerrissenheit nannte der HKM-Arbeitsdirektor „Gift für unsere Gesellschaft.“

„Unsere Gesellschaft lebt von gemeinsamen Werten, die alle respektieren und achten müssen“, betonte Laakmann. Das gelte für demokratische und rechtsstaatliche Normen sowie humanitäre Grundwerte. Nur auf dieser Grundlage sei eine Diskussion möglich, „nicht aber mit Misstrauen, Intoleranz, Ausgrenzung und Gewalt.“

Den Geschmack des Publikums traf Philipp Eisenblätter. Viel Beifall gab‘s für die musikalische Liebeserklärung an seinen Heimatort Huckingen und das Duisburg-Lied zum Abschluss der Barbarafeier. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Viel Beifall für Philipp Eisenblätter und sein „Duisburg-Lied“

Ganz im Zeichen des Plädoyers für Frieden und Zusammenhalt stand auch das musikalische Programm, das der Posaunenchor Großenbaum/Rahm (Leitung: Wolfgang Beckmann) gemeinsam mit dem Chor TonArt unter der Leitung von Andreas Rabeneck und dem Huckinger Musiker und Liedermacher Philipp Eisenblätter bestritt.

„Tragt in die Welt nun ein Licht“ sang der Chor, Eisenblätter „Blowin‘ in the wind“. Den verdienten Beifall für ein ebenso stimmiges wie stimmungsvolles Programm gab’s dafür, den meisten Applaus spendete das Publikum zum Ausklang, als Philipp Eisenblätter sein „Duisburg-Lied“ gemeinsam mit dem Chor intonierte.

KOLLEKTE FÜR FRIEDENSDORF UND FREIHEITSMUSEUM GROESBEEK

Zwei Einrichtungen, für die jüngsten Opfer von Konflikten und die Erinnerung an die Folgen von Krieg und Zerstörung arbeiten, galt die Kollekte der Barabafeier.

Im Freiheitsmuseum im niederländischen Groesbeek (Provinz Gelderland), durch das die Westfront des 2. Weltkrieges verlief, verbringen Auszubildende der HKM alljährlich eine Woche. Museumsdirektor Wiel Lenders war am Sonntagabend Gast der Barbarfeier.

Das Friedensdorf International wurde nach dem 6-Tage-Krieg 1967 zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten von Oberhausener Bürgern gegründet. Seither fliegt das Team Kinder aus Kriegsgebieten in aller Welt zur Behandlung in Deutschland aus, immer wieder werden sie auch in Duisburger Kliniken operiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg