HKM-Betriebsrat Ünsal wechselt als Sekretär zur IG Metall

Baser Ünsal, bislang Betriebsrat bei den Hüttenwerken Krupp-Mannesmann (HKM), wechselt zum 1. Januar zur IG Metall. Im Gewerkschaftsbezirk Duisburg-Dinslaken tritt er als Sekretär die Nachfolge von Sabrina Jäger an, die nach Wuppertal wechselt.

Der 32-Jährige ist gelernter Elektronischer Betriebstechniker, seine Ausbildung absolvierte er bei der HKM, wo er zunächst Jugendvertreter und später Vertrauensmann war. Seit 2014 ist er freigestellter Betriebsrat. Kommunalpolitisch engagiert sich Ünsal seit vielen Jahren in der SPD, er gehört den Jusos an und vertrat die Partei im Integrationsrat sowie ab Anfang 2017 in der Bezirksvertretung Mitte. Seit Mai dieses Jahres gehört der Wanheimerorter dem Rat der Stadt an – dort übernahm er nach dem Tod von Theo Peters das Mandat für den Wahlkreis Wanheimerort-West/Hochfeld-Süd.

„Das ging alles sehr schnell“, sagt er über seinen Wechsel, „nachdem die Anfrage von der IG Metall kam, habe ich kurz mit meinen Kollegen im Betriebsrat beraten und dann zugesagt. Ich freue mich auf die neue Aufgabe.“ Sein neuer Chef ist Dieter Lieske – der 1. Bevollmächtigte der Metall-Gewerkschaft ist SPD-Ratskollege von Ünsal.