Hitzewarnung für Duisburg – Auswirkungen auf Marinamarkt?

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Samstag und Sonntag vor Hitze in Duisburg. Was bedeutet das für den Marinamarkt?

Duisburg. Fürs Wochenende in Duisburg gibt es eine Hitzewarnung des DWD. Am Sonntag ist der Marinamarkt geplant – im Juli wurde er wegen Hitze abgebrochen.

Es wird heiß am Wochenende: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Duisburg eine Hitzewarnung herausgegeben. Sie gilt von Samstagvormittag bis Sonntagabend.

An beiden Tagen rechnet der DWD der Warnung zufolge mit einer „starken Wärmebelastung“. Insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet sei mit einer zusätzlichen Belastung zu rechnen, weil es auch über Nacht nicht stark genug abkühlt.

Hitzewarnung des DWD: Wochenende in Duisburg wird an beiden Tagen heiß

Die amtliche Hitzewarnung des DWD für Duisburg gilt von Samstag um 11 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr. Auch für ganz NRW liegt eine Hitzewarnung vor.

Für Sonntag ist der Marinamarkt im Innenhafen Duisburg geplant. Im Juli wurde er wegen Hitze abgebrochen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Am Sonntag lockt der Marinamarkt in den Innenhafen, Veranstalter Duisburg Kontor freute sich im Vorfeld über „perfektes Wetter“. Im Juli hatte der Veranstalter den Marinamarkt wegen zu großer Hitze Stunden vor dem regulären Ende abgebrochen. Bislang gibt es keine Ankündigung, dass das an diesem Wochenende auch der Fall sein könnte.

